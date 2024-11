Dopo gli anticipi di ieri pomeriggio, si gioca oggi il resto del sesto turno dei campionati di Eccellenza e Promozione Calabrese. Una giornata che sarà segnata dalla probabile “spada di Damocle” del nuovo Dpcm che il Governo dovrebbe emanare nelle prossime ore e nella quale bozza, al momento, per i campionati dilettantistici si andrebbe verso una sospensione. Staremo a vedere.



Eccellenza

Nella massima competizione regionale la capolista Locri è impegnata nella sfida interna contro la Palmese, squadra reduce da due KO consecutivi e che ha una novità in panchina con Davide Visciglia che ha preso il posto di Antonio Germano. Ci sarà la tanto attesa “scossa” per i neroverdi? Non resta che aspettare. Tra le favorite pe la vittoria finale del campionato c’è anche la Vigor Lamezia, che oggi pomeriggio darà impegnata a Paola. Il Sambiase invece riceve la Bovalinese che torna in campo dopo lo stop dovuto alla situazione coronavirus nel territorio di Bovalino. Riposa lo Scalea.



Sesta giornata Eccellenza



Boca Melito – Cotronei

Isola CR – Gallico Catona

Locri – Palmese

Paolana – Vigor Lamezia

Reggiomediterranea – Belvedere

Sambiase – Bovalinese

Soriano – Sersale

Stilese – Morrone

Promozione A



Dopo la vittoria della Promosport nell’unico anticipo giocato ieri, oggi si attendono le risposte delle inseguitrici. La Juvenilia Roseto, guidata da Serafino Malucchi, ospita il Praiatortora attivo in settimana sul mercato in ingresso per potenziare la rosa. Sfida delicata tra Cassano e Città di Acri: i padroni di reduci da quattro sconfitte nelle prima cinque giornate di campionato vogliono cambiare marcia, di cotro gli ospiti devono ottenere i 3 punti per non perdere terreno dalla Promosport. Affascinante sarà la sfida tra Rossanese e Denis Bergamini Rossoblù: due squadre tra le migliori del torneo.



Sesta giornata Promozione A



Promosport – Garibaldina 2-0 (sabato)

Real Sant’Agata – Amantea

Rossanese – Bergamini

San Fili – Villaggio Europa

Caraffa – Caccurese

Cassano – Città di Acri

Cutro – Trebisacce

Juvenilia – Praiatortora



Promozione B



Ben quattro gli anticipi giocati ieri, oggi le altre quattro gare in programma con inizio alle 14:30, cosi come su tutti i campi di Eccellenza e Promozione. Sfida non impossibile per la Gioiese, impegnata in casa del Melicucco: i “viola” sono all’inseguimento dei primi posti dopo un avvio di campionato sottotono. Equilibrata si preannuncia la gara che vedrà l’Archi ospitare il Brancaleone: le due squadre sono appaiate in classifica con 8 punti.



Sesta giornata Promozione B



Africo – B.Grecanico 1-3 (sabato)

Bagnarese – Vallata del Torbido 4-0 (sabato)

Gioiosa J – Ravagnese 3-0 (sabato)

San Giorgio – Monasterace 0-2 (sabato)

Melicucco – Gioiese

Rombiolese – Sporting CZ Lido

Archi – Brancaleone

Filogaso – Parghelia