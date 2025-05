Il tecnico era arrivato a campionato in corso, guidato il club al trionfo dopo vent'anni. La società in una nota: «Una stagione indimenticabile. A lui un sincero grazie»

Una stagione da incorniciare per la Virtus Rosarno che, dopo circa vent'anni di interminabile attesa, riabbraccia il campionato di Eccellenza dopo aver vinto il campionato di Promozione B all'ultima giornata. Una cavalcata amaranto iniziata a settembre e terminata tra l'estasi generale. Adesso però è tempo di programmare la prossima stagione è già qualche novità c'è.

Il comunicato

Si separano infatti le strade tra il club e mister Maurizio Panarello, con quest'ultimo arrivato a campionato in corso e condottiero verso la vittoria. A comunicare il divorzio sportivo è la stessa società rosarnese, attraverso un comunicato apparso sulle proprie pagine social: «La società ASD Virtus Rosarno comunica che, al termine della stagione 2024/2025, le strade con mister Panarello si separeranno. È stata una stagione indimenticabile, culminata con la vittoria del campionato, un traguardo che porta con sé l’impronta del lavoro, della passione e della professionalità del mister. A lui va il nostro più sincero grazie, per l’impegno quotidiano e per aver scritto insieme a noi una pagina importante della storia della Virtus Rosarno».

E ancora: «Quella presa è una decisione condivisa, dettata da una differente visione dei programmi futuri, nel pieno rispetto reciproco e con grande serenità. A mister Panarello auguriamo di cuore il meglio per le prossime sfide, umane e sportive».