Sono giorni importanti per i campionati dilettantistici italiani. Se la Serie D è già regolarmente in campo, la decisione sui tornei regionali è attesa a giorni. Il campionato di Eccellenza, al momento, è l’indiziato numero uno a fare da apripista ed essere inserito nei tornei di interesse nazionale. Sull’argomento è intervenuto anche il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, che ha diffuso la seguente nota.



«La ripresa dell’Eccellenza sarebbe un fatto positivo. Per questo, da diversi giorni, tutti i Comitati Regionali sono stati chiamati dalla Lega nazionale dilettanti ad elaborare le proposte di svolgimento e conclusione del massimo campionato regionale - ha confermato il Presidente Sibilia - come Lnd realizzeremo una sintesi al prossimo Consiglio direttivo, in programma il 5 febbraio. In ogni caso, se ci sarà il via libera da parte delle autorità competenti ci faremo trovare pronti. Bisogna però chiarire bene l’impegno economico, perché quando si parla di tamponi e test chi sarà in grado di sostenere questi costi? Le società sono allo stremo e la LND senza attività non ha risorse da mettere sul piatto. Mentre assistiamo a nuovi annunci di contributi alle società sportive dilettantistiche da parte del Governo: sarà davvero la volta buona?».