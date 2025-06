Una salvezza raggiunta, dopo un inizio di stagione complicato, e un girone di ritorno caratterizzato da un ritmo elevato, al passo quasi della Vigor Lamezia. Il Bocale è stata sicuramente una delle squadre più belle del 2025, merito anche del tecnico Piero Lo Gatto, subentrato a campionato in corso e capace di dare subito un'impronta al gruppo, gestendo una situazione certamente non facile e con il club biancorosso che non navigava in buone acque.

Lo Gatto miglior allenatore di Eccellenza

Meriti che non possono essere trascurati e, come spesso accade, i risultati vengono ripagati: Lo Gatto, infatti, è stato premiato come miglior allenatore del campionato di Eccellenza 2024/25, insignito prestigioso Premio Stefano Viola.

Il riconoscimento, conferito nel corso dell’Aiac Rc Day 2025 tenutosi martedì 24 giugno nella sala Perri di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, rappresenta una testimonianza concreta del valore umano e professionale di mister Lo Gatto. Un premio che va oltre i numeri e i risultati: è il frutto di dedizione, coerenza, visione tecnica e una profonda capacità di guidare un gruppo dentro e fuori dal campo. In un pomeriggio che ha unito formazione, memoria e passione per il calcio, il nome del nostro mister è stato celebrato davanti a una platea di tecnici, dirigenti e appassionati, confermando ancora una volta il ruolo di rilievo che il Bocale ricopre all’interno del panorama calcistico reggino.

L'augurio del club

Soddisfatta la società biancorossa, come si legge in un suo comunicato social: «La società tutta si stringe attorno a Piero in un grande abbraccio di stima e gratitudine, consapevole che il suo percorso rappresenta un esempio e uno stimolo per tutto l’ambiente biancorosso. Con la certezza che il meglio debba ancora venire, avanti insieme, con i valori che ci contraddistinguono».