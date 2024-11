Ci si avvia verso la fine del girone di andata nei campionati di Eccellenza e Promozione in una fase in cui, fra le altre cose, impazza il calcio mercato. A 180 minuti dalla fine della prima parte del torneo c’è anche un’altra classifica da tenere in conto, vale a dire quella relativa alla Top Ten redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, in onda ogni venerdì alle 22.30 sul canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Tra l’altro su lacplay.it si possono rivedere tutte le puntate.

In Eccellenza comanda Staropoli

Per quanto riguarda il torneo di Eccellenza, in prima posizione c’è il centrocampista della Gioiese, Saverio Staropoli, classe 2003, in vetta con 29 punti, davanti a Francesco Stillitano, portiere dello Stilomonasterace con 28, ed al tandem composto da un altro portiere, Nunzio Franza del Rende, e dal giovane centravanti Francesco Ientile, del Gioiosa Jonica, classe 2004, fra l’altro fresco 18enne. Entrambi si trovano a quota 24 punti (Ientile è stato anche il leader della graduatoria per qualche settimana).

Classifica molto corta, dove ogni settimana può succedere di tutto. Nei primi dieci ecco anche Scozzafava, centrocampista della Promosport con 22 punti, Nucera del Brancaleone e Spanò della Gioiese a quota 21. Quindi ecco Curcio, terzo elemento della Gioiese capolista nella Top Ten con 20 punti. A chiudere Leto dell’Isola Capo Rizzuto e Morabito della Reggiomediterranea con 19.

Promozione A: classifica cortissima

Anche nel girone A di Promozione la Top Ten registra un certo affollamento e una corsa apertissima alla prima posizione. I primi dieci sono infatti nel giro di sette punti e al comando c’è un calciatore, Ferracci del Cassano Sybaris, che in settimana è stato al centro di un caso di calcio mercato, fra presunte fughe, autorizzazioni mancanti e comunicato di protesta della società di appartenenza. Il centravanti è stato infatti presentato da una società pugliese come nuovo acquisto, con tanto di foto. Vedremo come andrà a finire: intanto Ferracci è il leader della classifica di rendimento con 31 punti, davanti a Puoli del Praia Tortora con 30 e al centravanti dell’Amantea, Andrea Amendola, che si trova a quota 29, appena un punto sopra il compagno di squadra Poltero.

A seguire altri due calciatori del Praia Tortora, entrambi con 26 punti in graduatoria: Bertini e Angelo Petrone. Quindi ecco De Paola della Juvenilia Roseto con 25: il giovane centrocampista è stato anche in vetta, ma non andrà avanti in questa graduatoria, perché si è trasferito al Trebisacce in Prima categoria. Bene anche Passafaro, centravanti del Caraffa, che di punti ne ha 25. Chiudono la Top Ten del girone A di Promozione Iaquinta del Cotronei Caccuri e Mazzei del V.E. Rende con 24 punti.

D’Agostino in fuga, ma Bernardi insiste

Nel girone B di Promozione c’è un calciatore in fuga ed un altro che cerca di insidiarne la prima posizione. Avvio di stagione super per Giovanni D’Agostino, fantasista del Comprensorio Archi, autore di brillanti prestazioni e al comando della Top Ten con ben 54 punti. Se non è andato in fuga è solo perché in questo torneo c’è un altro calciatore in grado puntualmente di fare la differenza, che risponde al nome di Alessandro Bernardi, secondo a quota 47 punti. Un gran bel duello, che per il momento vede D’Agostino però costretto ai box per infortunio. Lo rivedremo nel 2023.

Alle spalle dei fuggitivi ecco il bomber Vara del San Giorgio con 36 punti. Appena un punto in meno per Maviglia difensore dell’Ardore. L’altro bomber Davide Giglio dello Sporting Catanzaro è al 5° posto con 31 punti, davanti al compagno di squadra Folino, che si trova a quota 28. Completano la Top Ten di Promozione B dopo 13 giornate: Aguì del Melicucco con 26 punti, Bruzzese della Cinquefrondese con 22, Misale della Palmese con 21 e Sorgiovanni del Roccella con 20.