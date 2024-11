Ancora a secco Roccella ed Isola Capo Rizzuto sconfitte rispettivamente contro Acireale ed Ebolitana

La Calabria di Serie D continua ad arrancare. Anche la terza giornata regala più lacrime che sorrisi alle squadre di casa nostra.

Partenza di incubo

Piange a dirotto l’Isola Capo Rizzuto che contro l’Ebolitana tiene bene per un tempo, poi crolla. I campani ringraziano e nella seconda frazione calano un uno-due micidiale che non lascia scampo ai crotonesi.

A bocca asciutta

Perde ancora il Roccella. Gli amaranto reggini si svegliano troppo tardi ad Acireale e solo dopo i tre gol dei padroni di casa. Gol della bandiera firmato da Manfrellotti.

Dopo la corsa arriva lo stop

Dopo due vittorie di fila resta a bocca asciutta la Palmese. Ai neroverdi non basta la superiorità numerica per buona parte della ripresa per recuperare e superare le due reti infilate dal Paceco tra primo e secondo tempo. I Pellicori boys trovano la via del gol con Orlando solo al minuto 83’ quando però è troppo tardi per la remuntada.

Successo storico

Tra le tante note negative un sorriso a trentadue denti lo mostra la Cittanovese. Il primo successo nel massimo torneo dilettanti arriva nella sfida storica contro il Messina. Una nobile decaduta che continua ad arrancare. Match winner Lavilla sul finire della prima frazione. decisivo, tuttavia, è il portiere di casa Daguì, prodigioso in almeno due occasioni.