Era nell'aria già da qualche settimana e adesso è arrivata anche l'ufficialità: c'è l'unione tra il San Nicola-Chiaravalle e il Soverato dopo un lungo percorso di trattativa. La rinforzata società, dunque, affronterà il prossimo campionato di Promozione B con nuova linfa e forse anche con rinnovate ambizioni dopo l'impresa nell'ultima stagione con il quinto posto che ha permesso di giocare il play off.

Ufficiale la fusione

Arriva dunque l'annuncio ufficiale e l'accordo siglato tra i due presidenti, Pasquale Fera e Raffaele Mancini. Un'idea, questa, che nasce dal forte credo in un progetto ambizioso e di lungo periodo: la volontà del gruppo dirigenziale è quella di creare un solido e serio punto di riferimento nel mondo del calcio dilettantistico. Come detto, aa squadra disputerà il campionato di Promozione ma con l'obiettivo di un programma biennale per raggiungere il massimo campionato regionale.



Una sinergia tra due realtà sane e solide che permetterà di affrontare gli impegni gestionali e gli effetti della nuova riforma dello sport che già influiscono e influiranno ancora di più nella vita delle nostre società sportive. Il nuovo club avrà maggiore forza anche grazie a più strutture sportive che permetteranno di programmare meglio allenamenti e partite ufficiali. Dal punto di vista tecnico si lavorerà per la crescita della Scuola Calcio e del Settore Giovanile che dovrà essere il fondamento principale della prima squadra nell’ottica di un obiettivo di crescita del senso di appartenenza alla società. Insomma, può partire anche la sessione estiva del club, con la costruzione dell'organico e i nodi da sciogliere circa l'allenatore.