Chiuse ieri, lunedì 22 luglio, le procedure telematiche di iscrizione per i campionati di Eccellenza e Promozione. Il Consiglio direttivo del Cr Calabria ha diramato l’elenco delle 48 società aventi diritto che hanno completato l'iter burocratico e saranno regolarmente ai nastri di partenza. L'inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione è fissato per domenica 15 settembre 2024.

«Non sembrava scontato ed invece sono contento di rilevare che tutte le nostre società hanno provveduto a completare regolarmente le pratiche di iscrizione proseguendo nel percorso intrapreso – così il presidente del Cr Calabria Saverio Mirarchi -. A loro dedico il mio pensiero e l’augurio di ben rappresentare i propri territori nei massimi campionati dilettantistici regionali regalando al nostro mondo un nuovo ed entusiasmante anno sportivo che dia ulteriori soddisfazioni al calcio calabrese».

Anticipati i tempi con la pubblicazione dei gironi che andranno a comporre anche il campionato di Promozione, atteso che nessuna delle società calabresi ha proposto domanda di riammissione al Campionato nazionale di Serie D.

Di seguito l’organico del campionato di Eccellenza 2024/2025:

Di seguito organico e gironi del campionato di Promozione 2024/2025

Girone A

Girone B

Le società Dbrossoblu citta Luzzi, Comprensorio Capo Vaticano e Altomonte per il Campionato di Eccellenza e Silana Fc e Bivongi Pazzano (seppur la stessa non avente titolo poichè retrocessa direttamente) hanno inoltre proposto domanda di ripescaggio ai campionati di Eccellenza e Promozione, non accolte per mancanza di posti in organico.