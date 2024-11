Il Covid-19 ha colpito ancora il mondo dei dilettanti. Con il seguente comunicato, infatti, il Cittanova ha comunicato un caso di positività registrato nelle scorse ore.

«La A.S.D. Cittanova Calcio informa che nella giornata di martedì 12 gennaio, a esito di tampone antigenico, un proprio tesserato è risultato positivo al virus Sars –Cov –2».

Preso atto del caso di positività, la Società ha inteso avviare con assoluta tempestività, e massima trasparenza, tutte le procedure necessarie per la verifica dello stato di salute del gruppo squadra, dei collaboratori e del team dirigenziale. Tutte le componenti citate sono risultate negative al test antigenico. Contestualmente, come da prassi consolidata, la gestione dei protocollo sanitari è stata presa in carico dalle strutture dedicate dell’Asp di Reggio Calabria, dall’Usca e dal Comune di Cittanova.

Il tesserato, che ha sempre risieduto in luogo diverso dalla foresteria giallorossa, questa mattina è stato sottoposto a tampone molecolare. Per lui è stato disposto l’isolamento domiciliare. Nella giornata di domani, il gruppo squadra, i collaboratori e il team dirigenziale si sottoporranno a nuovo test antigenico. Nel frattempo, la compagine giallorossa prosegue nel lavoro di preparazione del match di campionato di domenica prossima, con attenzione meticolosa rispetto a tutte le indicazioni fornite dal protocollo sanitario adottato dalla LND. Qualsiasi evoluzione futura del caso verrà comunicata tempestivamente dalla Società attraverso i propri canali ufficiali."