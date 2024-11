La finale del campionato regionale Under 19 sarà dunque fra la Morrone e il Gioiosa Jonica. Per i cosentini, campioni in carica, successo di rimonta per 3-1 sulla Dgs Praia Tortora. Per la formazione jonica, invece, affermazione per 11-10 ai calci di rigore. Il tutto al termine di una gara ricca di emozioni.

Riviviamo, allora, nel video la sequenza completa dei calci di rigore, che sono stati tirati secondo questo ordine: Del Gaudio (GJ, rete), Spanò (GI, rete); Gigliotti (GJ, rete), Bineti (GI, rete); Ientile (GJ, rete), Cento (GI, rete); Cecere (GJ, rete), Sibio (GI, rete); Tromba (GJ, rete), Raso (GI, rete); Milone (GJ, rete), Giofrè (GI, rete); Bovino (GJ, rete), Iannì S. (GI, rete); Comandè (GJ, rete), Scarcella (GI, parato)