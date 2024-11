Continuano a susseguirsi le ufficialità di mercato che, con l'inoltrarsi di luglio, sono sempre più numerose. Come di consueto, ecco un riassunto di accordi e trattative fino ad oggi e sulla scia del pezzo precedente

. Partendo dall'Eccellenza, è la Vigor Lamezia ad animare la calda mattinata odierna poiché annuncia ben tredici certezze. Ufficiali i rinnovi di Pasquale Diano, Marco Amendola, Antonio De Fazio, Fabio De Nisi, Francesco Lanciano, Luis Scalon, Vincenzo Curcio, Pedro Rodriguez, Samuele Silvagni, Alessandro Bernardi, Angelo Catania, Mattia Chirico e Domenico Spanò. Piazza il colpo di in difesa invece la Palmese che si assicura le prestazioni di Mirko Fiumara. Quest'ultimo è reduce dalla stagione in Serie D con il San Luca ma nel suo curriculum da ricordare le esperienze con Troina e Sancataldese. 187 presenze in Serie D e 18 in Serie C per il neo-difensore neroverde. Rinnovo importante per il Bocale che potrà ancora contare su Simone De Clò, dando seguito ad un progetto che lo stesso giocatore ha presentato così: "Più di uno resterà a bocca aperta". Varano la linea green invece Soriano, Brancaleone e Ardore che presentano rispettivamente Salvatore Greco (classe 2007), Domenico Angì (classe 2005) e Michele Mazzone (classe 2005).

Ufficialità anche in Promozione

Scendendo di categoria, il Girone A di Promozione è animato da DB Rossoblù Luzzi e Trebisacce. La squadra del presidente Gencarelli, innanzitutto, annuncia un triplo rinnovo di elevato spessore dal momento che blinda tre pezzi pregiati come Matteo Casella, Mirko Cardamone e Giuseppe Leta. Il Trebisacce, grazie al suo direttore sportivo Rugiano, riesce invece a blindare il gioiellino Luigi Furiato. Il classe 2005 si è messo in mostra in questa stagione non solo con i delfini, ma anche al Torneo delle Regioni con la Rappresentativa U19, trascinandola in finale. Il gioiellino era conteso da mezza Calabria, in particolare da Altomonte e DB Rossoblù Luzzi. Cambiando Girone, sta prendendo sempre più forma il Capo Vaticano che come annunciato nel pezzone di mercato precedente, ha annunciato l'ingaggio del jolly tuttocampista Costantino Chiarello. Ed è un grande colpo poiché quest'ultimo garantisce varietà e dinamismo all'assetto tecnico/tattico. Molto attivo anche il Val Gallico dietro l'impegno del direttore sportivo Enzo Verduci: dalla Spagna arriva l'ecuadoriano Quiroz (con una parentesi alla Reggiomediterranea). Si riabbracciano, dopo ben cinque anni, l'Atletico Maida e Gianmarco Torchia con il club giallorosso che ha annunciato anche il rinnovo, per il quarto anno, del portiere para-rigori Salvatore Iozzi. Ancora insieme il Guardavalle e Lucas Niz e la Bovalinese con l'attaccante Strati. Lo Stilomonasterace ingaggia il talentino del posto, classe 2005, Vincenzo Trotta.

Dalla Prima Categoria arrivano indiscrezioni dall'Asd Pizzo che sta strutturando un organico di vertice. Il direttore sportivo Fazzari sarebbe sulle tracce del centravanti classe 2004, in forza al Capo Vaticano, Pasqualino Russo, e del difensore ex San Nicola da Crissa Peppe Mazza.