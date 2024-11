L’operazione nel maggio scorso ha portato all’arresto di 50 persone tra cui calciatori, dirigenti e presidenti di squadre di calcio con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per 63 persone coinvolte nell’inchiesta "Dirty soccer" che nel maggio dello scorso anno aveva portato all’arresto di 50 persone tra cui calciatori, dirigenti e presidenti di squadre di calcio dei campionati minori, dalla Lega Pro all’Eccellenza.



Il reato contestato agli indagati, a vario titolo, è associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive. Secondo la Procura catanzarese, sarebbe stata posta in essere una vera e propria organizzazione criminale che, con il contributo di giocatori, allenatori e direttori sportivi, avrebbe alterato i risultati di alcuni match con lo scopo di realizzare lucrose vincite attraverso il sistema delle scommesse.