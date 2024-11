Dopo rinvii e attese finalmente arriva dalla giustizia sportiva la sentenza per la Vigor coinvolta nell’inchiesta Dirty Soccer

E’ giubilo per i tifosi della Vigor Lamezia. La tanto agognata sentenza del tribunale federale è finalmente arrivata e ha deciso che la squadra bianco verde rimarrà in LegaPro, sanzionata con soli cinque punti di penalizzazione. I lametini dovranno però anche pagare 25 mila euro di multa.

Un epilogo felice rispetto a quello che si prospettava. Il procuratore Palazzi era stato, infatti, molto duro chiedendo che la Vigor venisse esclusa dal campionato in corso, penalizzata di dieci punti nel prossimo e multata per quaranta mila euro.

All'ex presidente Arpaia sono stati dati 9 mesi di inibizione e 40 mila euro euro di ammenda, nove mesi e trenta mila euro al direttore sportivo Maglia. Secondo la magistratura, non sarebbe dimostrabile che Arpaia e Maglia «abbiano in un primo momento aderito al piano fraudolento e commesso atti diretti a realizzarlo».

Infine, all'ex allenatore della Vigor Massimo Costantino 3 mesi di squalifica e 15 mila euro di ammenda.

E’ andata peggio al Catania con retrocessione in Lega Pro e -12 punti. E non meglio a Savona e Teramo che vengono posizionate all’ultimo posto del proprio girone di Lega Pro e dovranno corrispondere ciascuna un’ammenda di 30 mila euro