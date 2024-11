Continua l’attività formativa e sportiva della società “Asd Pantere nero”. Nei mesi scorsi un importante parentesi l'ha vista protagonista del terzo incontro informativo “Lo Psicologo nello Sport” ed ora, nella giornata di domani mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 17 nella sala riunioni del “Centro Calabrese di Solidarietà’” in via Fontana Vecchia a Catanzaro vedrà affrontare un altro importantissimo tema “Disabilità, le emozioni e lo sport”.



Lo sport abbatte ogni barriera e favorisce l’integrazione con gli atleti “normodotati”, rappresenta un elemento fondamentale sul piano emotivo e sociale, un ambiente multidimensionale, dinamico, ludico, adatto ad intensificare la coscienza di sé e del proprio corpo, è uno strumento educativo e formativo e spesso è anticipatore dei mutamenti sociali. Lo sport abbina l'attività fisica con quella ricreativa, favorisce la salute, la longevità, il benessere fisico e psicologico. Come sottolineato dal Consiglio dell'Unione Europea, lo sport è fonte e motore di inclusione sociale e viene riconosciuto come uno strumento eccellente per l'integrazione delle minoranze e dei gruppi a rischio di emarginazione sociale.

«Da sempre come società - si legge nella nota - abbiamo sposato i valori dell’integrazione e dell’inclusione sociale accogliendo nel nostro ambiente sano tutti, ma proprio tutti i bambini che volevano avvicinarsi al mondo dello sport insieme alle proprie famiglie. Probabilmente questo tipo di scelta sposata dal progetto “Asd Pantere nero” non porterà tutti gli i giovani atleti a diventare “Campioni” in palcoscenici professionistici, ma sicuramente gli consentirà di diventare “Campioni” nella vita di tutti i giorni quando saranno uomini e si cimenteranno come futuri protagonisti della vita sociale di tutti i giorni. Per noi è questa la “Vittoria” più importante, aver perseguito questi valori non affrontare una gara in campo cercando spasmodicamente e con ossessione un risultato a “sensazione” che vale una sola gara e non tutta la vita. Per concludere, l’iniziativa di domani vedrà la partecipazione dei ragazzi disabili dell’ associazione la “Fabbrica dei Sogni” di Catanzaro, da sempre vicina ai ns progetti».