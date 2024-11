Ingegnere di professione e dirigente sportivo per passione: Francesco Novello è un calabrese, originario di Paola ma crotonese d’adozione, che pur occupandosi di piccoli e grandi progetti per la gestione delle acque per l’agricoltura in Calabria, non ha mai trascurato la passione per il futsal.

Per qualsiasi disciplina esistono figure che diventano immediatamente indispensabili per chi pratica sport, prima ancora di scendere in campo. Novello è stato, fin da giovanissimo, un direttore sportivo vincente sul campo capace di portare Rogliano, Paola, Rossano e Cosenza ad acquisire titoli nelle massime serie del calcio a cinque. Poi, da delegato assembleare della gestione Bergamini, ha condiviso riforme che stanno dando concretezza a quell’anima federale che guarda agli sviluppi delle discipline emergenti sui territori con meno riflettori, come modelli di crescita sociale ed anche economica, senza mai sperdere quella specificatamente sportiva.

L'assemblea

Oggi si è svolta, presso l’Auditorium del Palazzo delle Federazioni del Coni, l’Assemblea ordinaria elettiva della divisione calcio a cinque come da Regolamento della Lega nazionale dilettanti e delle “Norme procedurali per le assemblee della Lnd”. L’esigenza di rinnovamento era emersa anche nel luglio scorso in occasione dell’ultimo vertice dell’uscente Consiglio direttivo. Il presidente Luca Bergamini, in tale sede, aveva confermato la decisione di non rinnovare la propria candidatura per il nuovo quadriennio olimpico.

Così si erano aperte le procedure che hanno, di fatto, spalancato all’era di Stefano Castiglia che ha raccolto la quasi totalità delle designazioni possibili assieme ad una squadra coesa e composita. Tra i consiglieri che prenderanno parte ai lavori della Figc, anche il calabrese Novello.

La Divisione Calcio a 5 è infatti l'organo della Federazione italiana gioco calcio che gestisce i campionati nazionali di futsal che contano 168 squadre maschili, 65 femminili ed oltre 50.000 tesserati che danno vita a più di 5000 gare ufficiali. Un movimento sempre in crescita che ha dato corpo in Lnd ed in Figc a modelli di gestione virtuosi. Non solo. Si è riusciti a concretizzare eventi seguiti durante tutte le fasi dei campionati, conquistando anche quei riflettori non direttamente “discesi” da diritti e interessi commerciali ma da movimenti che impegnano le passioni di famiglie e atleti toccati dal sacro fuoco dell’amore verso una disciplina che giustifica, spesso, trasferte impossibili e allenamenti notturni.

Forte di quasi il 90% di adesioni delle società che hanno quasi plebiscitariamente designato la squadra di Stefano Castiglia, eletto nuovo presidente, oggi sono stati eletti i seguenti otto nuovi consiglieri: Donato Giovanni Allegrini, Ugo Colombo, Andrea Farabini, Umberto Ferrini, appunto Francesco Novello, Stefano Salviati, Antonio Scocca e Leonardo Todaro.