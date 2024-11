Djavan Anderson (‘95) è uno dei calciatori che Roberto Goretti ha chiesto ad Ighli Tare per il suo Cosenza. Il calciatore della Lazio è in organico con i biancocelesti da due annate, ma in totale ha totalizzato nove gettoni di presenza. L’ultima stagione piena disputata fu nel 2018-2019 quando con la Salernitana scese in campo 18 volte. A Cosenza entrò nel finale al posto di Jallow, mentre nel match di ritorno non giocó. Vuole rimettersi in gioco e ritrovare il giusto minutaggio scendendo di categoria. Con i capitolini ha un contratto fino al 2023, probabile che, se l’operazione andasse in porto, arrivi con la formula del prestito.

Djavan Anderson Cosenza, contatto

Djavan Anderson è il cursore di fascia destra che cerca il Cosenza, adatto al 3-5-2 che Zaffaroni sta disegnando giorno dopo giorno. La Lazio gli fece firmare un contratto quinquennale nell’estate del 2018 dopo che a Bari dimostró ottime cose. A causa della scomparsa dei pugliesi rimase senza contratto e fu convinto dagli uomini mercato di Claudio Lotito. Tra i rossoblù e i capitolini sono in piedi diversi discorsi, tra cui quello del portiere Adamonis e dell’interno di centrocampo Maistro. L’olandese adesso attende di rimettersi in pista e il Marulla lo stuzzica.