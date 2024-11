Nella puntata odierna ospite di Alessio Bompasso Rocco Barone, centrale della Tonno Callipo Calabria. Alle 19 su LaC

Rocco Barone centrale della Tonno Callipo Calabria, ospite del Doc nella puntata odierna dedicata alla Superlega di pallavolo. Insieme al giocatore giallorosso ripercorreremo i momenti clou dell'esordio sfortunato a Trento per poi dedicarci alla prima gara casalinga contro Monza. In collegamento telefonico, Marcello Forni, ex capitano di Vibo, oggi centrale della formazione brianzola.

Alle 19 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it