VIDEO | «L'avventura avviata e subito culminata nella scorsa stagione nella promozione in A3 si corona quest’anno con il secondo posto in classifica che ci entusiasma e ci motiva partita dopo partita. La decisione di intraprendere il cammino tra i semiprofessionisti lo scorso anno ha premiato. Siamo contentissimi dei risultati che stiamo conseguendo, non solo dal punto di vista sportivo. Con noi cresce anche il territorio. Lo percepiamo dall’entusiasmo e dalle presenze al Palacalafiore. L’impegno e la dedizione di dirigenti, tecnici e atleti, che non si risparmiano e che si sono dedicati e si dedicano con abnegazione e dedizione al nostro progetto, continuano a tradursi in importanti risultati sul campo e fuori e questo ci sprona a proseguire».

Così Marco Tullio Martino, il direttore generale della Domotek Reggio Calabria, squadra di pallavolo maschile oggi militante in serie A3, in occasione dell'intervista rilasciata all’interno del format de ilReggino. it dal titolo “A tu per tu”.

Il campionato e le prossime due sfide cruciali

« I nostri ragazzi ci stupiscono domenica dopo domenica e con grande sorpresa, da esordienti, siamo arrivati alle Final Eight di Coppa Italia. Con grande maturità abbiamo giocato e perso sul campo di Ortona. Una sfida veramente fino all’ultimo punto. Nel quarto set eravamo 23 pari e siamo stati lì a giocarcela sul campo. Merito agli avversari. Noi ci siamo fermati agli ottavi ma ci ha ugualmente inorgoglito uno scontro diretto ad Ortona a testa alta.

Testa adesso solo al campionato. Ci stiamo avvicinando alla fine. Le partite contano sempre di più, i punti sono sempre più pesanti. Ci attendono adesso due sfide cruciali contro due squadre campane. Domenica prossima andremo a Napoli e poi in casa, il 26 gennaio, la partita dell’anno contro la prima in classifica, il Sorrento. Noi siamo pronti. Non vediamo l’ora di giocare, iniziando dalla sfida intrigante contro la blasonata Napoli. Si tratta di punti decisivi prima della partita contro la capolista e prima di affrontare fase finale del campionato».

