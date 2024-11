Il campionato di Eccellenza della Paolana non è iniziato nel migliore dei modi. I biancazzurri dopo aver vinto nella prima giornata in casa del San Luca, hanno infatti conosciuto due sconfitte contro Castrovillari e Rossanese. Due KO che fanno ancora più male poiché arrivati in due derby cosentini.

In casa dei bizantini - domenica scorsa - la squadra tirrenica ha lottato, ma dallo “Stefano Rizzo” è uscita comunque sconfitta per 1-0 e con due espulsi (Vitale e Angotti). Per superare questo periodo nero in soccorso della Paolana è arrivato Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria ha detto di essere pronto a dare supporto alla società guidata dal presidente Marcone. «Faremo volare la Paolana», ha affermato in esclusiva ai nostri microfoni Ferrero. Adesso staremo a vedere se agli annunci corrisponderà qualcosa di concreto, oppure se si è trattato solo di una trovata pubblicitaria del vulcanico imprenditore romano.

Intanto domani la Paolana ospiterà l’Ardore al "Tarsitano". Davanti al pubblico di casa – e probabilmente anche a Massimo Ferrero - la squadra guidata dal giovane Biagio De Domenico ha quasi l’obbligo di vincere.

«Sarà un'altra partita difficilissima - ha detto ai nostri microfoni l'allenatore della Paolana -. Speriamo che il pubblico possa essere un fattore determinante, perché obiettivamente abbiamo bisogno come l'aria di un risultato positivo».

«Due-tre sconfitte consecutive si fanno sentire - ha affermato De Domenico - però non devono farci male al morale, anzi devono darci lo stimolo ulteriore per lavorare e fare bene per poter dare risposte in primis al nostro presidente e poi alla città intera».