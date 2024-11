L’impianto comunale ristrutturato dopo anni di degrado e abbandono affidato in gestione all'Asd Penta, che ha come sponsor tecnico il Gruppo Pubbliemme-LaC

Sino a ieri le immagini di rito, quelle classiche del taglio del nastro tricolore, dei politici che fanno un po’ di passerella, degli invitati all’inaugurazione che girano per l’impianto vestiti di tutto punto. Oggi, invece, le immagini di una piscina “vera”, con i bambini che fanno lezione di nuoto e l’acqua increspata dalle bracciate.

La piscina comunale di Vibo Marina ora è davvero realtà. Era il 1988 quando si pensò all’impianto. Ne passarono quasi altri dieci per l’approvazione del progetto. Poi il nulla. Burocrazia, mancanza di risorse e degrado hanno fatto il resto.

Adesso sono finalmente iniziati corsi in acqua gestiti dall’Asd Penta Vibo. Dal nuoto libero, all’acquagym. Dalla scuola nuoto bambini, al nuoto di perfezionamento. E in più corsi di riabilitazione, per gestanti e per disabili.

Una nuova stagione sportiva, grazie alla capacità e alla lungimiranza dell'Asd, che ha assunto la gestione pluriennale dell'impianto, potendo contare anche sul sostegno del gruppo Pubbliemme-LaC, che ne è lo sponsor tecnico.

Il servizio del Tg di LaC sulla recente inagurazione: