La squadra femminile di pallavolo vince il campionato e porta a casa una promozione storica. Intanto, a Roma arriva il prestigioso premio per 30 anni di attività sportiva della società crotonese

Un’annata da incorniciare per la Polisportiva Punta Alice di Cirò Marina: il settore Volley femminile dell’ASD ha conquistato l’accesso diretto al campionato di Serie C femminile. Una promozione arrivata al termine di una stagione straordinaria per la società e le ragazze che con determinazione e passione hanno portato a casa lo storico risultato.

Il gruppo, guidato dal tecnico Francesco Fuscaldo, ha saputo imporsi nel campionato grazie a uno spirito di squadra e gioco efficace, dimostrando maturità tecnica e carattere in ogni partita. Un gruppo affiatato che non ha mai smesso di credere nel loro obiettivo, attirando il plauso delle avversarie per l’atteggiamento professionale e la qualità del loro gioco.

«L’obiettivo – dichiara l’allenatore – è quello di continuare a sostenere la crescita delle ragazze e provare a fare un ottimo risultato nel campionato superiore con l’ambizione e la determinazione di questi mesi. Abbiamo a disposizione un organico unito da giovanissime e ragazze con esperienza. Ringrazio le ragazze per la serietà e l’impegno, gli sponsor, la società e tutti coloro i quali si sono impegnati insieme a noi in questi mesi».

La squadra vincente è composta da: Attiná Carolina, Bevilacqua Maria, Ciccopiedi Carla, Gerace Sara, De Bartolo Marta, Flotta Anna, De Fino Jennifer, Castellano Roberta, Riga manila, Scicchitano Giorgia, Sculco Angelica, Sculco Isabella, Cerminara Mariacarmela, Tucci Emiliana, Tridico Suelen e Oliverio Alessia. Team tecnico: Francesco Fuscaldo allenatore, Raffaele Ferrari vice allenatore, Michele Schiavo preparatore atletico.

Questo risultato arriva dopo 30 anni di attività della Polisportiva, una lunga stagione a sostegno dello sport crotonese, guidata dal presidente Nicola Lategano e dal presidente onorario Cataldo Fuscaldo. Una società che qualche giorno fa ha visto premiato il suo impegno a livello nazionale. Un riconoscimento che rende onore all’impegno ed alla serietà portata avanti negli anni.

A ritirare il premio FIGC a Roma proprio Fuscaldo, fondatore della Polisportiva. A lui ed all’intera società il riconoscimento riservato ai dirigenti sportivi del settore giovanile e scolastico che hanno raggiunto i 30 anni di ininterrotta attività.

«Un premio che ci riempie di orgoglio – ha dichiarato Fuscaldo – e che ci porta a continuare a credere nel nostro progetto che viene da molto lontano. Questo risultato dev’essere per i giovani un esempio da seguire, utile al raggiungimento di nuovi traguardi che con pazienza e dedizione continueranno ad arrivare».