Un vero dramma si è abbattuto nella vita dell’ex ct della nazionale spagnola Luis Enrique, dimessosi a giugno dall'incarico. L'ex tecnico di Roma e Barcellona ha, infatti, comunicato con uno struggente messaggio postato su twitter che sua figlia Xana, di 9 anni, è morta in seguito ad un osteosarcoma. La piccola combatteva contro la malattia da cinque mesi.

«Ringraziamo tutti coloro che ci hanno mostrato il loro affetto durante questi mesi e siamo grati per la discrezione e per la comprensione mostrata. Vogliamo anche ringraziare il personale degli ospedali San Joan de Deu y Sant Pau per il loro impegno e per la loro gentilezza: i medici, gli infermieri e tutti volontari, con una menzione speciale all’equipe di cure palliative del Sant Joan de Deu» scrive sul social.

«Ci mancherai tantissimo, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita, con la speranza che un giorno ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guiderà la nostra famiglia. Riposa in pace, Xanita», ha concluso Luis Enrique.

Appresa la notizia la Roma, club allenato da Luis Enrique nella stagione 2011-2012, ha espresso la propria vicinanza con un tweet: «L'As Roma si stringe attorno a Luis Enrique in questo momento di dolore. Coraggio Mister».