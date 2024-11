Due su due per l'Aek Crotone che, dopo aver battuto l'Isola Capo Rizzuto, supera a domicilio anche il Cotronei nel secondo impegno di Coppa Italia Dilettanti e si qualifica per gli ottavi di finale della competizione. Un successo che regala non solo uno storico accesso alla fase finale ma attesta come la formazione giallonera sia compatta e dominante anche fuori casa. Il 2-1 maturato in casa del Cotronei, infatti, vale anche come un'ulteriore iniezione di fiducia.

La cronaca del match

Nonostante un inizio arrembante dei padroni di casa, l'Aek Crotone riesce a comandare agevolmente le operazioni in campo offrendo un calcio di qualità ma, come spesso accade, non sempre segna chi gioca meglio. In chiusura di primo tempo, infatti, i ragazzi di Pasqualino Laratta passano in vantaggio grazie al gol di Marchionni, abile a trovare uno spiraglio utile per battere Godano da dentro l’area di rigore. Nella ripresa mister Maiolo rinforza il reparto offensivo buttando nella mischia Potenza ed è qui che la musica cambia. Dopo quattro minuti Leto intercetta un passaggio e lancia in verticale Anellino che con un preciso diagonale batte il portiere, rimettendo la gara in equilibrio. L'Aek Crotone completa il sorpasso alla mezzora con una perla di Davide Leto che sfrutta al meglio un calcio di punizione.

Un'indole vincente

Subito dopo la gara si è espresso mister Maiolo ai microfoni ufficiali del club: «A noi bastava anche il pareggio per passare il turno ma per indole scendiamo in campo sempre per vincere, come credo anche il Cotronei. Nonostante siamo ancora in fase di preparazione, abbiamo affrontato una squadra pimpante e giovane, fatta di gente che ha fame, dunque non era semplice. Le dicerie riguardo il fatto che l'Aek deve vincere lasciano il tempo che trovano, noi faremo il nostro onesto campionato».

Leto arma in più

Nella vittoria giallonera, però, c'è una firma importante e che ha messo ancora una volta lo zampino: Davide Leto. Il fantasista, infatti, è stato il protagonista del match con un assist e un gol di pregevole fattura: «Un giocatore che non scopriamo di certo oggi - afferma Maiolo - nel primo tempo ha sofferto un po' giocando a destra ma poi, nella ripresa, ho cambiato sistema di gioco portando più avanti, insieme alla punta, e ha funzionato». Per la formazione crotonese ci sarà l'ostacolo Soriano agli ottavi di finale.