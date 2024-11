Il lavoro certosino e scrupoloso sul campo alla fine porta sempre e comunque risultati, che poi si affiancano alla riconosciuta competenza, alla passione, alla serietà con la quale si svolge la propria opera. Nel territorio di Gioia Tauro e dintorno c’è una bella realtà che risponde al nome della Pasquale Foggia Academy. Una Scuola calcio dedita alla cura dei giovani talenti, nelle varie categorie, per fare qualcosa di utile verso la collettività, facendo crescere i ragazzi, gestendoli con tecnici qualificati e cercando di fargli spiccare il volo. Il responsabile tecnico è Giuseppe Babuscia, in passato, da calciatore, volto noto del calcio calabrese e non solo, avendo giocato nella Fiorentina, nel Messina e nel Catanzaro, fra le altre. Gioiese doc, da anni si dedica alla cura dei più piccoli, ai quali insegna calcio con la collaborazione di altre due figure note del calcio regionale: Pasquale Avventuroso e Graziano Nocera.

A loro spetta quindi il compito di far crescere i giovani talenti, di farli allenare in un determinato contesto e di regalargli la possibilità di migliorare per provare poi a confrontarsi nelle categorie superiori e, magari, nei professionisti. Un’opportunità, questa, che potranno avere Michele Raso e Emanuele Giofrè. Due validi calciatori locali, i quali hanno trovato l’accordo con il Potenza, società di Serie C che guarda con interesse al calcio giovanile calabrese e che ha avviato una proficua collaborazione con la Pasquale Foggia Academy di Gioia Tauro.

Esterno sinistro, classe 2007, Emanuele Giofrè andrà a far parte dell’Under 17 lucana, mentre Michele Raso, centrocampista centrale classe 2006, entrerà a far parte della formazione Primavera. Si alza, insomma, il livello e per entrambi i giovani calciatori reggini ecco una importante possibilità di crescita ulteriore. A Potenza avranno modo di migliorare ancora e di proseguire quel percorso avviato con la Pasquale Foggia Academy di Gioia Tauro.

Al di là della soddisfazione nel vedere due giovani talenti spiccare il volo verso il professionismo, lo staff tecnico della Scuola calcio gioiese registra con soddisfazione il crescente interesse verso la propria attività. D’altronde uno come Giuseppe Babuscia rappresenta ormai una garanzia e lo stesso vale, ovviamente, per chi collabora con lui. Fra l’altro la neopromossa società Saint Michel ha subito avviato dei contatti per avviare una collaborazione che si annuncia proficua, tanto da aver trovato l’accordo con la Pasquale Foggia Academy, allo scopo di allestire le formazioni Under 19, Allievi e Giovanissimi regionali. Vale la pena di ricordare i brillanti risultati ottenuti da Peppe Babuscia, le passate annate, con la Gioiese, sotto forma dei tanti ragazzi arrivati in prima squadra e del rendimento avuto in tutte le categorie giovanili nelle quali ci si è confrontati.

Tanto lavoro, allora, per Peppe Babuscia, Pasquale Avventuroso, Graziano Nocera, lo staff e questa bella realtà che cura con mille attenzioni la crescita dei giovani calciatori. Allo stesso tempo, tanta soddisfazione per Raso e Giofrè, i quali vedono così ripagati i propri sacrifici e andranno adesso alla ricerca di nuove emozioni nei professionisti.