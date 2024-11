È lui o non è lui? Forse sì, forse no. Fatto sta che la foto in cui si vede il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio entrare nello store ufficiale dal Catanzaro, aperto da poco nell’aeroporto di Lamezia Terme, ha fatto il giro delle chat degli appassionati di calcio e del web.

A detta di molti si tratta di un fotomontaggio, però, comunque l’immagine ha scatenato l’ironia dei social con commenti e meme, forse quello che era il vero obiettivo dell’autore. Il derby di Calabria ritornerà in Serie B il 25 novembre dopo 33 anni, ma l’attesa spasmodica per il match è partita già dal giorno in cui i lupi hanno vinto i playout e sono riusciti a rimanere in cadetteria. “L’attesa del piacere, è in essa stessa il piacere”.