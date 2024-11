Giornata proficua per il calcio a cinque regionale: tre vittorie e una sconfitta in Serie B nazionale. In C1 invece prosegue la marcia di Cetraro, Lamezia e Gallinese

Il calcio a cinque comincia a dare soddisfazioni ai tifosi, l’impatto casalingo comincia ad essere un fattore determinante in campo interregionale.

Nella seconda giornata del torneo di Serie B ben due vittorie per le calabresi nel girone G con risultati completamente differenti. Soffre ma alla fine ha decisamente la meglio la Nausicaa Rc, che batte 2-0 il Brindisi. Prestazione resiliente per la neopromossa grazie a Moio e Patamia, che ha battuto un avversario mai domo e primi tre punti da incamerare con fiducia. Numericamente straripante la Blingink Soverato: 12 gol al Noci, un vero e proprio festival del gol per la squadra di coach Rinaldi, trascinata da Piovesan autore di ben sette marcature in una partita disputata a porte chiuse. Dell’Olio e Rappa rovinano il buon momento del Casali del Manco, sconfitta 2-0 dalla Diaz Bisceglie: non è tutto da buttare per i gialloverdi.

Nel girone H arriva il primo sorriso per Polistena, coriaceo sull’Ispica per 7-2. I gialloverdi conquistano la prima vittoria in questo campionato con la tripletta di Politanò, ma l’intero gruppo sa di poter essere un osso duro per tutte le compagini in questa stagione.

La situazione nel torneo di C1

In Serie C1 (si è giocata la terza giornata ndr) c’è da registrare intanto una gara rinviata, quella tra Mirto e Pantere Nere Cz. Una decisione arrivata già sabato mattina e prossimamente sarà stabilita la gara di recupero per completare un terzo turno con buone indicazioni. Il trio di testa resiste ben saldo: a nove punti ecco il trio formato da Cetraro, Lamezia e Gallinese. Partiamo da quest’ultima, che ha vinto forse la gara meno agevole rispetto alle altre due battistrada. Gallinese-Città di Fiore termina 3-1 a dimostrazione di un organico reggino capace di battersi con squadre di pari livello e trovare sempre soluzioni importanti in campo.

La Duelle Cetraro vince 9-0 sulla Farmacia Arturi, al Pala Giordanelli l’impegno è fin troppo facile già dalle prime battute in campo. Lamezia-Cariatese finisce 5-1 ed è un altro risultato di peso per la Icierre, che non nasconde di certo le sue ambizioni. Il replay tra Reghion e Reggio Calabria si ferma sul 3-3, dopo la vittoria degli ospiti in Coppa, mentre è rilevante la vittoria interna del Cittanova sulla Nuova Fabrizio: contro un avversario jonico di buona caratura, ai reggini basta solo un gol per conquistare l’intera posta in palio.