Il 22enne altoatesino che ha battuto nei quarti Dimitrov in tre set conquista per la prima volta la semifinale a Parigi. Una partita che giocherà da leader della classifica Atp

Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo. Il 22enne azzurro entra nella storia del tennis mondiale a causa del ritiro dal Roland Garros di Novak Djokovic. Ad annunciarlo gli organizzatori mentre l'azzurro è ancora in campo contro Grigor Dimitrov.

L'altoatesino sarà ufficialmente numero 1 nella classifica Atp che verrà pubblicata lunedì prossimo. Il ritiro di Djokovic è stato causato da una una lesione al menisco mediale del ginocchio destro rilevata durante una risonanza magnetica, hanno annunciato gli organizzatori. Il serbo si era infortunato ieri nel secondo set del suo incontro di ottavi di finale contro Francisco Cerundolo. Il 37enne di Belgrado aveva poi concluso la partita, vincendo al quinto set, ma domani non potrà essere in campo per l'incontro dei quarti di finale contro Casper Ruud. "Djoker" abdica dopo 258 settimane consecutive in testa alla classifica mondiale del tennis.

Il tennista azzurro è venuto a conoscenza di essere numero uno del ranking alla fine del match vittorioso contro Grigor Dimitrov, numero 10 del ranking Atp (6-2, 6-4, 7-6). Ora attende l'avversario per la semifinale che uscirà dalla sfida serale tra il greco Stefanos Tsitsipas e lo spagnolo Carlos Alcaraz per poter provare a conquistare il primo Slam sulla terra rossa di Parigi.

La partita

Nel primo set parte bene Grigor Dimitrov che tiene il servizio d'apertura (0-1), con Sinner che conquista due break nel terzo e quinto game, chiudendo il primo set in 37 minuti (6-2). Anche nel secondo set il tennista italiano tiene alto il ritmo e conquista il break in apertura con il numero 10 bulgaro che appare in netta difficoltà ma che prova a restare in scia. L'azzurro è concentrato è chiude il set in 47 minuti (6-4). Combattuti i primi game del terzo set, con Sinner che salva una palla break per il bulgaro nel secondo. Un set equilibrato con entrambi i rivali che tengono il servizio, con l'azzurro che va avanti sul 5-4, ma subisce il contro break (5-5). La sfida si decide al tie break (7-3) con l'azzurro che archivia la pratica (7-6) e attende il rivale per la prima semifinale a Parigi... che giocherà da numero uno del ranking Atp.

Sinner: «Diventare numero uno è il sogno di tutti»

La faccia della felicità ma non dimenticando il grande campione serbo. Jannik Sinner dopo aver saputo del ritiro di Novak Djokovic e di essere diventato il nuovo leader della classifica Atp: «È il sogno di tutti diventare n.1 al mondo, ma al contempo vedere Novak (Djokovic ndr) così è un dispiacere: gli auguro una pronta guarigione».