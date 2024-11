Non ci saranno Mondiali, Europei o grandi competizioni che spesso condizionano trattative, acquisti e cessioni. La finestra è già iniziata e si preannuncia caldissima come l'estate

È tempo di calciomercato. La finestra estiva, decisamente più ampia rispetto a quella invernale, è la più importante in quanto c'è un’intera stagione da programmare.

Non ci saranno Mondiali, Europei o grandi competizioni che spesso condizionano trattative, acquisti e cessioni. Per alcuni mesi, voci, affari ufficiali e possibilità di colpi epocali si susseguiranno nella nuova sessione del calciomercato estivo 2022, in Italia e all’estero. Ecco tutte le regole e le novità.

Calciomercato estivo 2022, la data di inizio

Il calciomercato estivo in Serie A, B e C inizierà come di consueto oggi il 1 luglio, in questo caso del 2022. Da questa data le squadre italiane potranno depositare i contratti presso la Lega Calcio per l’annata 2022/2023. L’inizio della finestra di mercato è confermata come nelle ultime stagioni, eccezion fatta quella del 2020, visti i problemi relativi al Covid.

La data di chiusura

Giovedì 1 settembre, giorno fissato anche da Inghilterra e Francia e la data finale del calciomercato estivo 2022. Il gong di solito alle 20 (orario non ancora confermato) per gli ultimi acquisti in vista dell’annata 2022/2023 di Serie A, B e C.

Nuove regole sui prestiti

Nuove regole per quanto riguarda i prestiti di tesserati tra club a partire dal 1° luglio 2022. All’ultimo Consiglio FIFA, il primo in presenza dal 2019, sono state stabilite le nuove regole per gli scambi tra club che verranno poi ratificate dal Congresso FIFA. Si parla di prestiti e da luglio una singola squadra non potrà prestare più di 8 giocatori verso un altro club, così come una squadra non potrà acquistare più di 8 giocatori con la formula del prestito per la stagione che verrà. Misura che dovrebbe promuovere lo sviluppo dei giocatori dei vivai di una singola società e che è destinata a ridurre il numero di prestiti fino alla stagione 2024-2025



Numero massimo di prestiti per la stagione 2022-2023: 8

Numero massimo di prestiti per la stagione 2023-2024: 7

Numero massimo di prestiti dalla stagione 2024-2025: 6

Il numero massimo di operazioni tra club

Tra le altre modifiche strutturali per il calciomercato estivo 2022, ci sono anche quella riguardante la durata massima di un prestito e il numero di operazioni consentite tra due club. Non sarà più valido il prestito biennale, per esempio, dato che la durata di un singolo prestito sarà di massimo un anno. Tetto anche per le operazione tra due club. Una squadra potrà prestare all’altra un massimo di 3 giocatori e non sarà permesso il sub-prestito di giocatori ad un terzo club.