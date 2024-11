L’annuncio del presidente Pippo Callipo nel corso di una conferenza stampa tenutasi nei locali del Volley Club “Giacinto Callipo”. Il nuovo coach: 'Vibo è in A2, ma non ha nulla da invidiare ad altre realtà di Serie A1'

VIBO VALENTIA - La Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ha il suo nuovo condottiero. Le chiavi del castello giallorosso sono state affidate a Ferdinando “Fefè” De Giorgi. L’annuncio ufficiale è scaturito per bocca del presidente Pippo Callipo nel corso della conferenza stampa convocata nei locali del Volley Club “Giacinto Callipo”.

L’annuncio nella casa dei tifosi. Insieme ai tifosi e ai simpatizzanti giallorossi è dunque partita la macchina della nuova stagione targata campionato di A2 maschile 2014-2015. Così come era avvenuto quasi due settimane fa, allorquando il presidente Callipo annunciò la decisione di ripartire dalla Serie A2, il patron giallorosso, insieme ai suoi dirigenti, ha voluto condividere questa importante scelta insieme al cuore pulsante della tifoseria vibonese, da sempre vicina al presidente e alla società giallorossa. Sarà, dunque, l’allenatore salentino il prossimo trainer della Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Un rientro in patria, peraltro, per il tecnico pugliese reduce dall’esperienza biennale con il club russo del Fakel Novyj Urengoj.

Colpo ad effetto. Un lavoro certosino quello operato dalla società giallorossa con in testa il Direttore sportivo Chico Prestinenzi, abile nell’opera di persuasione nei confronti di un allenatore del calibro di Ferdinando De Giorgi."Sono molto soddisfatto – ha affermato il presidente Pippo Callipo - che Ferdinando "Fefè" De Giorgi – professionista che non ha bisogno di presentazioni - abbia accettato di sposare il nostro progetto sportivo. Soprattutto sono felice della considerazione che riserva alla nostra Società. Ha, infatti, accettato l’incarico perché, seppure ci apprestiamo a disputare un campionato di Serie A2 Maschile, considera la nostra società di primissimo livello. Un’esternazione la sua che mi ha lusingato e che mi dà la misura della stima che riserva a noi ed alla tifoseria. Ha anche avuto parole di apprezzamento per come la Società in questi anni ha operato sotto il profilo tecnico, organizzativo e umano. Sono sicuro che saprà guidare la nostra squadra con molta professionalità e passione, assicurando a noi tutti una stagione esaltante. Questo è il regalo – ha concluso il patron giallorosso - che faccio a tutti i tifosi giallorossi per il mio imminente compleanno?.

Presentazione vie skype. Non era presente fisicamente, ma ha fatto sentire la propria voce. Il nuovo coach della Tonno Callipo. Si è presentato via skype. ?Sono contento e orgoglioso - queste le prime parole di Fefè De Giorgi da allenatore della Tonno Callipo - di lavorare per Pippo Callipo, per la società, per Vibo Valentia. Ho vissuto questi ultimi due anni in Russia dove ho intrapreso un’esperienza importante. Ma avevo intenzione di tornare in Italia, stavo valutando diverse situazioni e quando ho sentito parlare di Vibo Valentia non ne ho fatto fin da subito una questione di categoria. Ho pensato solo a quello che si poteva realizzare con determinate persone. Programmare e imbastire un progetto con persone serie. Vibo è in A2, ma è una società – ha concluso De Giorgi - che ha una struttura e un’organizzazione che non hanno nulla da invidiare ad altre realtà di Serie A1?.

Tifosi entusiasti. Clima di festa, dunque, a Vibo Valentia e all’interno della società giallorossa sancito, peraltro, da una foto di gruppo al termine della conferenza stampa. Evento al quale hanno partecipato anche Simone Buti, ex giocatore giallorosso nella stagione 2013-2014 e grande protagonista con la maglia di Perugia in campionato e ora in queste settimane con la nazionale italiana, e Matteo Colombi, esponente di spicco della tifoseria della Copra Elior Piacenza. Una presenza importante che sancisce ancora una volta il legame di profonda stima ed amicizia che intercorre fra le due tifoserie vibonese e piacentina.