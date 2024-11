In campo alle 14.30 per la settima giornata del massimo campionato di calcio regionale. La partita clou si giocherà sul sintetico del Ferrarizzi di Sersale: i padroni di casa riceveranno infatti la visita della capolista Reggiomediterranea, squadra ancora imbattuta che guida la classifica con 16 punti, davanti al Locri che di punti ne ha 15.

La squadra di mister Renato Mancini potrebbe dunque trarre vantaggio dalla partita di Sersale, ma per farlo il Locri dovrà comunque battere tra le mura amiche il Boca Nuova Melito: impegno che almeno sulla carta non sembra essere proibitivo. Tra le formazioni più in forma di questa fase iniziale del campionato c'è sicuramente anche la Morrone: i cosentini faranno visita al Gallico Catona con l'obiettivo di portare a casa punti per consolidare la posizione play off.

Cerca conferme la Paolana, reduce da due vittorie consecutive: la squadra allenata da Alessandro Pellicori ospita al Tarsitano il Cotronei Caccuri che arriva dal Ko per 6-2 subito in casa del Soriano (oggi in campo contro il Roccella) nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Occhi puntati anche sul "Pasquale Castrovillari" di Acri, con i padroni di casa che hanno necessità di conquistare i 3 punti per scalare la classifica: per farlo dovranno battere l'ostica Bovalinese.

Le partite della settima giornata

Acri - Bovalinese

Gallico Catona - Morrone

Gioiosa Jonica - Scalea

Locri - Boca Melito

Paolana - Cotronei Caccuri

Sersale - Reggiomediterranea

Soriano - Roccella

Stilomonasterace - Isola Capo Rizzuto