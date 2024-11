La scorsa settimana si è fermato al secondo posto, alle spalle di Curcio. Adesso è proprio lui a guardare tutti dall’alto. Nella classifica di rendimento di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, il migliore della sesta stagione è Valentino Frasson, giovane difensore del Sambiase. Classe 2003, non solo va in gol per la seconda volta consecutiva, ma contribuisce a rendere ancora più solida la retroguardia della squadra di Morelli, alla quarta gara consecutiva senza incassare reti, la quinta nella prime sei giornate di campionato.

Valentino Frasson ha saputo così ritagliarsi il proprio spazio e sta confermando i propri progressi, dopo essere “esploso” nella scorsa stagione con lo Scalea di Gregorace. La fiducia riposta in lui è finora ben ripagata. Nel sesto turno di campionato, il podio è completato da altri due difensori: Giorgetti del Soriano, anche lui a segno, e Novello del Rende, squadra che si conferma ostica per tutti. Da parte di entrambi altra prestazione di efficacia.

Scorrendo la Top Ten, ecco un mediano che in tanti vorrebbero avere a disposizione: Bert della Dgs Praia Tortora garantisce dinamismo e costanza. Continua a segnare Maesano dell’Isola Capo Rizzuto: stavolta va in gol dal dischetto, ma la rete vale la prima vittoria dei giallorossi, con Mesiti al debutto. Bene anche Nicoletti della Morrone e continua a regalare qualche bella parata il giovane Mileto del Bocale. Fioretti e Catania quasi non fanno più notizia, ma sono spesso nella Top Ten dei migliori. A chiude ecco Deza della Palmese. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).