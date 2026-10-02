Il campionato di Eccellenza torna in campo e lo fa in occasione della sua quarta giornata, per cercare di mettere un altro tassello alle ancora sottilissime gerarchie di classifica. Ecco allora il programma.

La Dbr Luzzi guida la corsa

Unica a punteggio pieno e vetta solitaria per la Dbr Luzzi che guarda tutti dall'alto in basso. Impegno ostico però per la compagine di mister Magarò, dal momento che sarà di scena sul campo della neopromossa Gioiosa Ionica, reduce dalla sconfitta di Paola e spinta dalla voglia di riscatto. Proprio la Paolana, seconda in classifica, insegue a quota sette punti. Il club tirrenico cerca la terza vittoria consecutiva, ma l'esame non sarà facile dal momento che sarà ospite della quotata Pro Pellaro, con quest'ultima che si sta collaudando ma è costruita per arrivare ai vertici della classifica e vuole vincere dopo il pari di settimana scorsa.

Le inseguitrici

Seguono Deliese e Rossanese a quota sei punti. La compagine amaranto, scottata dalla sconfitta in casa del Sersale, ospiterà una Palmese viva e autore di ben sette reti nelle prime tre uscite. La Rossanese, invece, farà visita a un'Isola CR che ha trovato la sua prima vittoria stagionale dopo un momento difficile, ma ancora ultima in classifica per via della penalizzazione.

Le altre partite

Affascinante il match tra Trebisacce e Reggioravagnese, due squadre complessivamente nuove ma con la stessa fame di disputare un campionato importante. Scontro tra neopromosse quello tra Sc Soverato e Morrone, entrambe in cerca dei tre punti per fare il salto in classifica. Sfide tra scontente invece quelle caratterizzate da Brancaleone-Soriano Fabrizia e Virtus Rosarno-Sersale, tutte impelagate nelle zone basse.

Le partite

Pro Pellaro-Paolana

Brancaleone-Soriano Fabrizia

Deliese-Palmese

Gioiosa Ionica-Dbr Luzzi

Isola CR-Rossanese

Sc Soverato-Morrone

Trebisacce-Reggioravagnese

Virtus Rosarno-Sersale