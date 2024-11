Si riparte fra qualche giorno, dopo la sosta per le festività natalizie. Il campionato di Eccellenza torna a scaldare i motori per avviare la seconda fase. Il girone di andata è terminato nel segno della Gioiese, che adesso proverà a intensificare il ritmo, allo scopo di dare un ulteriore scossone al campionato. Per quanto riguarda invece la classifica di rendimento redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese (RIVEDI QUI TUTTE LE PUNTATE), si è andati alla sosta con un portiere in cima alla Top Ten. Si tratta di Francesco Stillitano, che fra l’altro è di Gioia Tauro, anche se gioca nello Stilomonasterace. E non è certo una novità, visto che nella passata stagione si è classificato al terzo posto, alle spalle di Trombino e di Angotti. Una garanzia, insomma, e un rendimento sempre ad alti livelli da parte di Francesco Stillitano, leader della graduatoria generale con 34 punti.

La classifica di Zona D

Alle sue spalle ecco un altro calciatore di Gioia Tauro, stavolta in organico proprio alla capolista: Saverio Staropoli è infatti al secondo posto nella Top Ten con 29 punti ed anche per lui si tratta di un rendimento costante ed elevato, tenuto fin dalla prima giornata. A completare il podio, con 26 punti, ci sono quindi il giovane Merante del Sersale e il difensore Tormann del Soriano. Di fatto due belle realtà, probabilmente inattese alla vigilia. In entrambi i casi parliamo di calciatori in grado di offrire un ottimo rendimento e di apparire più volte nella Top Ten della settimana, dove si accumulano i punti utili per avanzare nella graduatoria generale.

In quinta posizione ecco un altro tandem, formato dal centravanti Le Piane del Rende e dal difensore Nucera del Brancaleone. Entrambi si trovano a 25 punti e quindi sono vicinissimi alle posizione di vertice. Pure in questo caso parliamo di calciatori capaci di risultare spesso e volentieri fra i migliori, proprio come Franza, anch’egli del Rende, portiere di esperienza, autore di interventi ai limiti dell’impossibile, e di Ientile, giovane attaccante del Gioiosa Jonica, fra l’altro in vetta alla Top Ten generale per qualche giornata. Sono 24 i punti conquistati finora da Franza e da Ientile. A seguire l’esperto centrocampista della Promosport, Davide Scozzafava, con 22 punti, mentre chiude la Top Ten di Eccellenza dopo il girone di andata Nico Spanò della Gioiese con 21 punti.