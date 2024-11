Reggiomediterranea-Acri e Paolana-Morrone saranno in campo nel primo turno play off. Sfida fratricida tra Cotronei Caccuri e Isola Capo Rizzuto: chi perde retrocede in Promozione

Prende il via oggi pomeriggio la post season del campionato di Eccellenza. Un torneo, la cui fase regolare si è conclusa domenica scorsa e che ha visto il trionfo del Locri, mentre nella parte bassa della classifica ha decretato la retrocessione diretta di Bovalinese e Roccella.

Il pallone del massimo campionato di calcio regionale non smette però di rotolare, ecco dunque nell'odierno pomeriggio il primo turno delle sfide play off e la delicatissima finale play out. Per quanto riguarda gli spareggi per continuare ad inseguire il sogno verso il salto di categoria in campo tre formazioni cosentine e una reggina.

Al "Longhi-Bovetto" di Croce Valanidi, i padroni di casa della Reggiomediterranea, che hanno chiuso il campionato al secondo posto, ospiteranno l'Acri, squadra che ha agguantato l'accesso alla post season da quinta classificata. I reggini di Misiti partono avvantaggiati per via del miglior piazzamente finale in classifica e, per passare al turno successivo, hanno a loro favore 2 risultati su 3.

Sfida tutta cosentina, invece, al "Tarsitano" di Paola dove i padroni di casa della Paolana ospiteranno la Morrone. La formazione della città di San Francesco può contare, come nel caso della Reggiomediterranea, il miglior posizionamento in classifica rispetto agli ospiti allenati da Infusino, che hanno dalla loro parte il miglior marcatore stagionale dell'Eccellenza. Alfredo Trombino ha infatti chiuso la regular season con 34 reti, stabilendo (dopo 28 anni) il nuovo record di sempre nel massimo campionato regionale.

Per quanto invece riguarda la sfida play out, si giocherà al "Salvatore Baffa" di Cotronei il match fratricida che vedrà contrapposte due formazioni crotonesi: Cotronei Caccuri e Isola Capo Rizzuto. Le due squadre, per uno strano scherzo del destino e del calendario, si sono affrontare già domenica scorsa per l'ultima giornata del campionato, una gara giocata al "Sant'Antonio" che ha regalato la vittoria agli ospiti allenati da Caligiuri. Un successo prezioso che ha permesso al Cotronei di concludere il torneo in una davanti ai cugini e dunque disputare la finale per difendere la categoria fra le mura amiche. Chi perde tra Cotronei Caccuri e Isola Capo Rizzuto, saluterà il gruppo per sprofondare in Promozione.

Il programma e gli arbitri (fischio d'inizio 15.30)

Play off

Reggiomediterranea-Acri (Gabriele Iurino di Venosa)

Paolana-Morrone (Ernesto Lepera di Rossano)

Play out

Cotronei Caccuri-Isola Capo Rizzuto (Marco Giordano di Matera)