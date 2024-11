Il duello a distanza tra Vibonese e Palmese continua. Nella seconda giornata di campionato la formazione rossoblu va a far visita al Bocale, mentre la corazzata neroverde esordirà davanti al proprio pubblico contro lo Scalea

VIBO VALENTIA – In Eccellenza è già lotta a due. Nonostante sia passata in archivio solo una giornata, Palmese e Vibonese restano le favorite del torneo. Per non lasciare nulla al caso il gruppo neroverde, in settimana, ha impreziosito la rosa con due elementi di Lega Pro. Alla corte di Pino Carbone sono arrivati l’ex fantasista della Vigor Lamezia, Benedetto Mangiapane, ed il difensore ex Chieti, Alessandro D’Ascoli. Due uomini pronti ad esordire già domani nella prima gara casalinga dell’anno contro lo Scalea. Sfida in trasferta invece per la Vibonese. I rossoblu, che schierano il centrocampista Giovanni Ruscio dal primo minuto, sfidano a domicilio il Bocale.

Questo il quadro completo della seconda giornata di Eccellenza:

Bocale-Vibonese

GallicoCatona-Sersale

Acri-Isola C.R.

Castrovillari-Taurianovese

Cutro-Sambiase

Guardavalle-Brancaleone

Palmese-Scalea

Paolana-Corigliano