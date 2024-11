Si occupano altre due panchine nel campionato di Eccellenza. Una notizia è ufficiale. L’altra è prossima a diventarlo. Nella Dgs Praia Tortora ci sarà un “Aita tris”, perché dopo aver vinto il campionato di Promozione e dopo aver conquistato un brillante quinto posto nel torneo di Eccellenza, il tecnico di Cetraro è stato confermato dal club tirrenico. Un riconoscimento al lavoro svolto, ai risultati ottenuti e anche al gioco espresso, visto che la Dgs Praia Tortora ha dimostrato più volte di avere idee e di esprimere un calcio piacevole e bello a vedersi.

A Soriano c’è l’intesa con Giuseppe Giovinazzo. Si attende solo l’annuncio ufficiale, ma la conferma del tecnico di fatto era una formalità. D’altronde i risultati ottenuti sono ampiamente dalla sua parte, con quel terzo posto finale, arrivato dopo aver disputato un torneo di vertice (per qualche giornata anche in vetta), riportando grande entusiasmo nella piazza rossoblù. Il tutto dopo aver giocato i primi mesi lontano da casa, con tanti sacrifici per sostenere gli allenamenti. Adesso bisognerà costruire una formazione all’altezza, da affidare all’allenatore reggino, per provare a togliersi altre soddisfazioni.