Dopo il 3-1 dell'andata, i siciliani si aggiudicano per 3-2 anche il return march del "Riga" vincendo per 3-2. I lametini vengono eliminati dalla corsa verso la Serie D

La stagione della Promosport arriva al capolinea. La formazione allenata da Claudio Morelli, perde contro l'Enna anche la semifinale di ritorno degli spareggi per la Serie D e deve dunque dire addio al sogno promozione. Dopo la sconfitta per 3-1 subita all'andata, i lametini escono sconfitti per 3-2 anche nel return match giocato al "Rocco Riga" di Lamezia.

Il vantaggio dei siciliani arriva al 29' del primo tempo con Agudiak. L'Enna trova il raddoppio al 73' con Arcidiacono, mentre Baclet accorcia al 82'. Nei minuti finali del match arrivano altre due reti: i siciliani vanno ancora a segno, questa volta con Federico, mentre la seconda e definitiva rete dei biancazzurri è firmata da Caddy.