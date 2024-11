Ci ha messo un po’ a carburare, ma da qualche tempo a questa parte Andrea Mercurio va che è una bellezza. Accompagnato da una brillante forma atletica, l’esterno della Promosport sta facendo la differenza con le sue corse, le serpentine, i dribbling, gli assist e anche i gol. Una garanzia, insomma, per il tecnico Morelli, che ha scommesso tanto su Mercurio, classe 2001, cresciuto moltissimo in maglia biancazzurra. Le prove recenti spingono così l’esterno d’attacco della Promosport al primo nella classifica di rendimento per quanto riguarda il turno di campionato numero 15. A lui, pertanto, vanno i 10 punti previsti per il leader di giornata. Alle sue spalle un altro calciatore che sta facendo la differenza, pure attraverso gol pesanti, nel torneo di Eccellenza: Merante del Sersale è una gran bella realtà e fra l’altro continua a salire anche nella graduatoria generale della Top Ten, che verrà resa nota venerdì sera alle 22.30 nel corso della trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky), che si può fra l’altro vedere in qualsiasi momento anche su lacplay.it

A completare il podio dei migliori della 15ª giornata troviamo Novello del Rende, difensore di ampie garanzie, fra i punti di forza di una squadra in ascesa, proprio come la Paolana, dove tra gli altri spiccano le prove del centravanti Azzinnaro. A seguire, troviamo tre difensori: Tormann del Soriano, Llama dello Scalea e Nucera del Brancaleone. È questa la dimostrazione ulteriore che chiunque può ambire a vincere la classifica di rendimento di Zona D. A punti, infine, Corapi, neo acquisto della Paolana, Mateucci dello Stilomonasterace e Franzò della Reggiomediterranea.