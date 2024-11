I gol si contano e sono importanti. Ma le reti assumono anche un peso specifico a seconda del momento in cui vengono realizzate. Ci sono gol che hanno un valore rilevante ai fini del risultato e noi siamo andati a verificare chi sono stati i goleador in grado di lasciare il segno con le loro marcature nel torneo di Eccellenza dopo il girone di andata. L’analisi dei dati consente di attribuire ad Angelo Catania il primato in tema di calciatore più decisivo del campionato. Nell’analizzare le partite del girone di andata, abbiamo considerato quelle reti che si sono rivelate fondamentali ai fini del risultato, anche se va precisato un aspetto, che potrebbe contare fino ad un certo punto.

Se una partita finisce 2-0, con due marcatori diversi, allora la rete dell’uno o dell’altro non è rilevante ai fine di questa nostra analisi, perché senza l’una o l’altra marcatura, la squadra avrebbe conseguito lo stesso la vittoria. Ben diversa è la situazione in caso di vittoria per 2-1. In questo caso un gol assume un peso specifico, sempre ai fini di questa nostra statistica, sia chiaro, perché le reti siglate hanno tutte un certo valore. Quindi ribadiamolo: parliamo di gol decisivi ai fini del risultato maturato sul campo.

Angelo Catania con i suoi gol ha quindi portato in dote ben dieci punti alla Vigor Lamezia, risultando il marcatore più decisivo dell’Eccellenza. Entrando nel dettaglio, così da spiegare bene l’analisi condotta, Catania è stato decisivo nel 2-1 all’Isola (2 punti), nel 2-1 alla Palmese (3 punti, perché ha siglato una doppietta), nel 2-2 con il Soriano (1 punto), nel 2-1 al ReggioRavagnese (2 punti) e nell’1-0 inflitto dalla Vigor al Cittanova (2 punti). Ha trovato il modo di colpire al momento giusto, insomma. Un centravanti quanto mai decisivo e redditizio.

Alle sue spalle, in questa speciale classifica, troviamo Santiago Tossi del Bocale con 7 punti: è stato decisivo nell’1-0 allo Stilomonasterace (2 punti), nel 2-1 allo Scalea (2 punti), nell’1-1 con il Cittanova (1 punto) e nel 3-2 alla Morrone (2 punti). Quindi ecco Simone Fioretti del Soriano, in grado di portare in dote alla sua squadra 7 punti: 2-0 all’Isola (doppietta per un totale di 2 punti); 4-0 alla Morrone (poker di reti per altri 2 punti); 2-1 alla Palmese (un gol decisivo che vale 2 punti) e 2-2 al Gioiosa (altro gol che stavolta vale 1 punti). A seguire ecco Alegria del Bocale con 6 punti portati in dote alla propria squadra e Mateucci dello Stilomonasterace. Quindi via via tutti gli altri, fra i quali segnaliamo Angotti della Paolana, Beceiro del ReggioRavagnese e Ocampo del Soriano: per quest’ultimo tre gol siglati, ma tutti pesanti ai fini del risultato.