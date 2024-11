Difendere i colori della squadra della propria città è l'ambizione più grande e bella di qualsiasi calciatore nella sua carriera, ma purtroppo non sempre è possibile per i più vari motivi. A volte però ciò si concretizza e può divenire anche una bellissima favola, come quella del Praia Tortora e di Angelo Petrone. Il club tirrenico ha infatti intrapreso, nelle scorse ore, la sua campagna di rinnovi ed essa non poteva che iniziare con la firma del suo capitano.

Un quinquennio alle spalle ma la storia continua

Un vessillo alto quello di Petrone il quale si appresta ad affrontare il suo sesto anno tutto intriso di bianco/azzurro. Un percorso fatto di tappe ma armato di pazienza e voglia di raggiungerlo, e proprio il centravanti si è messo sulle spalle una causa che sente anche sua, per le sue origini: «Inizierò il mio sesto anno da quando sono ritornato. All'inizio mai avrei pensato di riportare il Praia Tortora nel massimo campionato regionale e quindi questo è stato per me veramente bello. Un percorso di cui ringrazio tutti i miei compagni che si sono succeduti e anche l'intera società».

Toccare quota 100 con il PraiaTortora

Adesso dunque c'è da programmare una stagione sulla falsa riga della precedente dove la compagine di mister Aita, da neopromossa, ha costantemente insidiato le zone play off e chiuso appena sotto le cosiddette big. Ne è consapevole lo stesso Petrone, il quale però preferisce tenere i piedi per terra: «In cinque anni abbiamo fatto qualcosa di inimmaginabile. Quest'anno è più difficile poiché ci sono grandi piazze come Castrovillari, Gioiese o San Luca che sono retrocesse dalla Serie D senza dimenticare Vigor Lamezia, Cittanovese, Soriano o Paolana. Noi cercheremo di partire bene ma il primo obiettivo d leve rimanere la salvezza».

145 presenze e 90 gol per l'attaccante in questo suo ultimo quinquennio praiese, numeri che stimolano traguardi anche personali come ad esempio l'augurio di toccare quota 100 esultanze con questa maglia: «Certo ci penso e sarebbe bello raggiungere i 100 gol, ancora di più se si serviranno alla salvezza del Praia Tortora e poi chissà, vediamo dove arriviamo. La società so che si sta muovendo bene sul mercato e presto ci saranno novità importanti».