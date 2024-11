Continua a trascinare la Paolana verso la salvezza non solo con i gol, ma anche e soprattutto con giocate apprezzabili e con discese che aprono in due le difese avversarie. Valentino Azzinnaro è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. A lui vanno pertanto i 10 punti previsti per il migliore di giornata. Punti che si sommano ai precedenti per andare a formare la classifica generale. Da parte di Azzinnaro un rendimento puntualmente elevato e d’altronde basta guardare le partite della formazione tirrenica per rendersi conto perfettamente del valore di un calciatore efficace e concreto.

Alle spalle dell’attaccante cosentino è tornato a ritagliarsi un ruolo da protagonista, nel campionato di Eccellenza, il centravanti Nico Spanò. Dopo una fase di appannamento, ecco la doppietta al Gioiosa Jonica per fare la differenza. Il podio è quindi completato da Giulio Puntoriere della Reggiomediterranea. Alle sue spalle troviamo Staropoli della Gioiese, in evidenza anche con la Rappresentativa Under 19 e il “solito” Nucera del Brancaleone: quest’ultimo è il difensore di una squadra che subisce poco e stupisce molto.

L’emblema di una squadra operaia che va in paradiso. È la nona volta che Nucera compare nella classifica di rendimento del torneo di Eccellenza. A seguire Cardamone della Morrone. Quindi ecco Francesco Stillitano, estremo difensore dello Stilomonasterace, da diverse giornate leader della classifica di rendimento e non a caso alla 10ª presenza nella Top Ten di giornata. Vanno quindi a punti Leto dell’Isola Capo Rizzuto e Arigò del Bocale (decisivi entrambi) e infine Morabito del Brancaleone, altro elemento poco reclamizzato, ma molto redditizio. La classifica generale della Top Ten di Eccellenza verrà resa nota venerdì sera alle 22.30 nel corso della trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).