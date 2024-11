Top e flop del campionato dopo la 6ª giornata: Trombino in evidenza, il giovane Larosa in crescita con il Locri. L’Acri deve registrare la fase difensiva

Nella giornata numero 6 di campionato, riflettori puntati su Alfredo Trombino: è lui il bomber del campionato di Eccellenza. Una prova maiuscola contro l’Acri. Per il centravanti della Morrone una tripletta e il primo posto nella classifica dei goleador, con 8 reti in sei giornate.

Fra le note liete c’è il giovane Matteo Larosa del Locri, fra l’altro a segno in casa dell’Isola Capo Rizzuto. Classe 2001, si sta dimostrando anche molto duttile. Ripagata con i fatti la fiducia di Mancini. A Gaston Semenzin della Reggiomediterranea bastano 15 minuti per risolvere la gara contro l’ostico Gioiosa Jonica. L’argentino entra e segna il gol della vittoria. Ma un infortunio potrebbe escluderlo dalle prossime gare.

Si rialza il Cotronei Caccuri dopo tre ko di fila e tornano al gol anche gli attaccanti: una buona notizia per Caligiuri, anche se la successiva gara di coppa ha fatto suonare un nuovo campanello d’allarme e allora si attendono risposte domenica contro la forte Paolana.

La rete di Dezai lascia il Sersale alle spalle delle big del torneo. Bravo l’attaccante a segnare, ma è tutta la squadra che sta facendo bene. L’allenatore Giuseppe Saladino sta realizzando un’altra piccola impresa, con una squadra più giovane rispetto allo scorso torneo.

Cade ancora il Boca Nuova Melito, ancora sfortunato sotto porta, anche se è necessaria un’inversione di rotta: due punti dopo sei giornate sono troppo pochi. Flop dell’Acri nel derby con la Morrone: i rossoneri subiscono tre reti in 19 minuti. Un avvio di gara disastroso che impone una serena ma attenta riflessione. La reazione in coppa conforta, però domenica contro la Bovalinese la vittoria non dovrà sfuggire.