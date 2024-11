L'anticipo di ieri tra Gallico Catona e Brancaleone ha aperto la 25esima giornata del massimo campionato di calcio regionale. La vittoria per 2-0 del Gallico ha permesso alla squadra reggina di vincere il derby ma soprattutto di portare a casa 3 punti importanti in ottica salvezza. Oggi pomeriggio si è giocato il resto dei match in programma. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma nel fine settimana del 19 e 20 marzo prossimi.

I risultati della 25esima giornata

Gallico Catona-Brancaleone 2-0

Gioiosa Jonica-Paolana sospesa per maltempo

Promosport-Isola Capo Rizzuto 2-0

Rende-Bocale 0-4

Scalea-Gioiese 0-0

Sersale-Reggiomediterranea 2-0

Soriano-Morrone 1-1

Stilomonasterace-Acri 4-1

Il prossimo turno (18-19 marzo)

Isola Capo Rizzuto-Sersale

Bocale-Gioiosa Jonica

Brancaleone-Soriano

Acri-Rende

Gioiese-Paolana

Morrone-Promosport

Reggiomediterranea-Stilomonasterace

Scalea-Gallico Catona