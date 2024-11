Si giocherà oggi pomeriggio alle 15,30 il recupero del match tra Boca Melito e Città di Acri, programmato in origine per lo scorso 13 marzo e rinviato dopo alcuni casi di positività al Covid 19 registrati nel gruppo squadra della società reggina.

La gara, valevole per la 24esima giornata, vedrà di fronte due formazioni dagli obiettivi contrapposti: 40 punti in classifica per l'Acri, in lotta per un posto in griglia play off, 26 invece per i padroni di casa del Boca Melito, terzultimi in classifica e alla ricerca di punti salvezza. Con un successo, i biancorossi andrebebro a scavalcare in classifica l'Isola Capo Rizzuto, mentre con i 3 punti l'Acri, attualmente quinta insieme allo Scalea, ridurrebbe il distacco dei 10 punti dal secondo posto (attualmente occupato dalla Paolana) e si portererbbe a -2 dalla coppia formata da Morrone e Reggiomediterranea.

I reggini arrivano alla sfida reduci dalla vittoria di domenica contro il Soriano (2-1), l'Acri arriva invece dalla sconfitta esterna subita ad opera dello Scalea (2-0). All'andata il match del "Pasquale Castrovillari" terminò sull'1-1 con i rossoneri che acciuffarono il pareggio in pieno recupero grazie alla rete del capitano Andrea Sposato.

Ad arbitrare l'incontro del "Saverio Spinella" di Melito Porto Salvo sarà il Signor Alessandro Femia di Locri, coadiuvato da Andrea Galluzzo e Mirko Cardia anche loro di Locri

La classifica

Locri* 66

Paolana 50 (-1)

Morrone 45

Reggiomed* 45

Acri* 40

Scalea 40

Sersale* 39

StiloMonasterace 36

GallicoCatona* 34 -1

Soriano 34

CotroneiCaccuri 31

Gioiosa J 30

Isola CR 27

BocaMelito* 26

Bovalinese 18

Roccella 9

*una partita in meno