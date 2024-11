Pesanti scossoni anche nel corso di questo nono turno del campionato di Eccellenza che contribuisce a far rimescolare (ulteriormente) le carte in tavola. Una giornata inoltre contrassegnata da blitz in trasferta (quattro) e, quello più pesante e clamoroso, arriva dallo stadio d'Ippolito di Lamezia a opera del Soriano. Il club rossoblù, infatti, impone la prima sconfitta stagionale alla squadra vigorina ma, soprattutto, si prende tre punti in palio pesanti quanto inaspettati.

E poi gli incandescenti due derby al su della Calabria, con Bocale-Reggioravagnese, e al nord con Rossanese-Castrovillari. Insomma anche per questa volta tanta carne al fuoco soprattutto per quel che riguarda la scelta del podio settimanale, con la redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i tre migliori giocatori della giornata con il seguente criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto; 4 punti per il terzo posto. Ecco allora i protagonisti del nono turno.

Il podio

Nel fragoroso successo del Soriano allo stadio d'Ippolito, le copertine del podio della nona giornata non poteva che prendersele Simone Fioretti, l'attaccante rossoblù che ha deciso il big match con un delizioso pallonetto siglando, peraltro, il suo sesto centro in nove giornate di campionato, prendendosi la vetta solitaria nella classifica marcatori.

Ad affiancare, ma con un gradino leggermente più basso, Simone Fioretti è un altro attaccante e stavolta si tratta di Giacomo Bongiorno. Nel derby più sentito e che alla Rossanese mancava da anni, l'attaccante si erge a emblema della provvidenza siglando prima il momentaneo 1-0 che sblocca la partita e poi si procura il calcio di rigore trasformato da Carrozza. E se un derby vale come un trofeo, il suo posto nel podio è più che meritato.

Quattro punti e terzo posto, infine, per Paolino Corno che ritorna in questa graduatoria dopo qualche settimana di assenza. Il portierone della Paolana, infatti, è altamente decisivo nell'insidiosa trasferta in casa del Brancaleone poiché, sullo 0-0, neutralizza un calcio di rigore spianando così la strada a quello che sarà il decisivo 0-2 e a conseguente presa di tre punti preziosissimi.