Anche la seconda giornata del campionato di Eccellenza è andata in archivio. Sul nostro network, come di consueteo, analizziamo i numeri del torneo dando spazio a curiosità, classifiche e statistiche. La principale emozione del calcio è senza ombra di dubbio quella che arriva dopo un gol, ecco dunque che i bomber sono protagonisti nella nostra classifica dopo 180 minuti.

Nella seconda giornata del massimo campionato regionale, sono state segnate 15 reti. Soli 3 gol siglati dalle squadre che hanno disputato in casa il turno di campionato, ben 12, invece, quelli arrivati dalle formazioni in trasferta.

Al comando della graduatoria, bomber Antonio Russo dell’Isola Capo Rizzuto è stato agganciato da Aiello dello Stilomonasterace che con il suo gol ha regalato i 3 punti alla formazione reggina. L'attaccante dei crotonesi a stranamente secco nel match vinto dai suoi sul campo dell'Acri, dove hanno trovato la gioia del gol Leto, Cataldi e Giordano. Per i tre è la prima rete stagionale.

A due centri sarebbe anche Salvador della Reggiomediterranea, l’argentino ha segnato anche contro la Gioiese, ma in settimana si è visto togliere dalle statistiche il gol della prima giornata contro l’Acri. Una posizione irregolare di un calciatore rossonero ha infatti portato il giudice sportivo a decretare lo 0-3 a tavolino: per la Reggiomediterranea ai fini della classifica non è cambiato nulla ma per i suoi tre marcatori (Salvador compreso) si, le reti sono state infatti statisticamente cancellate.

Nel secondo turno del torneo a segno quindici giocatori diversi, due dei quali (Umbaca della Promosport e Montero del Brancaleone) hanno realizzato dagli undici metri. Di seguito la classifica aggiornata.

La classifica dei marcatori

2 reti: Russo (Isola Capo Rizzuto, 1 rigore), Aiello (Stilomonasterace)

1 rete: Montero 1 rig (Brancaleone), Roversi (Gallico Catona), Condemi, Lazzarini (Gioiese), Ingreda 1 rig. (Gioiosa Jonica), Cataldi, D'Andrea, Giordano, Leto(Isola Capo Rizzuto), Nicoletti, Raimondo, Tuoto (Morrone), Umbaca 1 rig., Villella (Promosport), Franzò, Salvador (Reggiomediterranea), Scarpelli (Rende), Caruso G., Caruso S., Sanna (Scalea), Gallini, Nesticò 1 rig. (Sersale), Tormann (Soriano)

Autogol

Scarpelli (Rende, pro Scalea)

Il gol non convalidati

Cordova, Puntoriere, Salvador (Reggiomediterranea) gol realizzati ma non convalidati per 3-0 a tavolino pro Reggiomediterranea contro il Città di Acri (prima giornata)