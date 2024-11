La prima giornata di ritorno, del campionato di Eccellenza, ha regalato alle statistiche 21 reti. Nel dato molto ha influito la sfida del "Castrovillari" di Acri, dove la Reggiomediterranea ha messo ha segno 6 reti ai danni dei malcapitati padroni di casa rossoneri, scesi in campo con la formazione juniores e autori anche di un gol.

In totale il 16esimo turno del torneo ha fatto registrare solo vittorie esterne: tutti gli otto incontri in programma hanno infatti visto il trionfo delle squadre che giocavano in trasferta. Il contatore totale dei gol segnati dall'inizio del campionato si è portato a quota 289 (compresi 3 gol a tavolino) in 128 partite giocate. Media gol che si attesta a 2.25 reti a match.

La classifica dei marcatori vede la prima doppia cifra della stagione dopo 16 turni. Con il gol messo a segno nel 3-0 dell'Isola Capo Rizzuto a Bocale, l'attaccante giallorosso Antonio Russo, ha infatti raggiunto quota 10 reti. In seconda posizione, con 7 centri, Salvador della Reggiomediterranea, protagonista anche lui della goleada dei reggini ad Acri. Sul gradino più basso del podio Nicoletti della Morrone, suo il gol con cui la Morrone ha espugnato Paola. Per l'attaccante granata il settimo centro in campionato.

La classifica dei marcatori

10 reti: Russo (Isola Capo Rizzuto, 4),

8 reti: Salvador (Reggiomediterranea),

7 reti: Nicoletti (Morrone),

6 reti: Condemi (Gioiese), Cataldi (Isola Capo Rizzuto), Colosimo 2 rig. (Promosport), Le Piane 1 rig. (Rende),

5 reti: Ientile (Gioiosa Jonica), Leto (Isola Capo Rizzuto), Azzinnaro 1 rig. (Paolana), Baclet 2 rig. (Promosport), Caruso S. (Scalea), Gallini, Merante (Sersale)

4 reti: Montero (Brancaleone, 2), Roversi (Gallico Catona, 1), Catania, Spanò (Gioiese), D’Andrea (Isola Capo Rizzuto), Mandarano 2 rig. (Paolana), Angotti 2 rig. (Promosport), Puntoriere (Reggiomediterranea), Scarpelli (Rende), Sanna (Scalea), Cannitello (Soriano), Mateucci 1 rig. (Stilomonasterace),

3 reti: Dantraccoli (Brancaleone), Takyi (Gallico Catona, 2 con la Reggiomediterranea), Curcio 1 rig., Pesce 2 rig. (Gioiese), Tuoto (Morrone), Mercurio (Promosport), Fioretti, Franzò (Reggiomediterranea), Llama (Scalea), Nesticò 1 rig. (Sersale), Greco 1 rig. (Soriano), Papaleo G. (Stilomonasterace)

2 reti: Scognamiglio (Acri), Sapone (Bocale), Borrello (Brancaleone), Calivà (Gallico Catona), Lazzarini, Staropoli (Gioiese), Del Gaudio, Tromba (Gioiosa Jonica), Dolce (Isola Capo Rizzuto), Raimondo (Morrone), De Luca (Paolana), Scozzafava (Promosport), Costantino, Tersinio (Reggiomediterranea), Riconosciuto, Sidoti (Rende), Perri (Scalea), Tassoni (Sersale), Chiarello 2 rig., Macrì (Soriano), Aiello, Figliomeni (Stilomonasterace)

1 rete: De Vita, Groccia, Rosi, Sheriff, Zollo (Acri), Candito, Di Biagio, Scoppetta (Bocale), Galletta G., Nucera, Spitale 1 rig., Trimboli (Brancaleone), Artuso, Bonadio 1 rig., Calarco, Lavrendi, Sofrà, Scopelliti 1 rig., Taverniti (Gallico Catona), Guerrisi, Saccà, (Gioiese), Arena, Criniti, Ingredda 1 rig., Marulla, Panetta, Raso (Gioiosa Jonica), Caterisano, Giordano, Liviera Zugiani, Periti (Isola Capo Rizzuto), Aiello, Barbieri N., Canonaco, Cardamone (Morrone), Bernardi, Mollo, Ramacciotti (Paolana), Casella, Kone, Mannarino, Umbaca 1 rig., Trentinella, Villella (Promosport), Barnofsky, Meskar, Nasuti, Trepat, Verduci 1 rig. (Reggiomediterranea), Alassani, Chiodo, Della Rocca, Mazzotta 1 rig., Tommasi (Rende), Caruso G., Cassaro, Chemi, Gaudio (Scalea), Cristaudo, Scalise, Verso (Sersale), Espinosa, Maroudas, Martinez, Mercatante, Miceli, Tormann (Soriano), Papaleo R., Riitano, Rocca, Sorgiovanni (Stilomonasterace)

Autoreti

Tassoni (Sersale) pro Acri

Scarpelli (Rende) pro Scalea

Barbieri N. (Morrone) pro Sersale

Note: Cordova, Puntoriere, Salvador (Reggiomediterranea) gol realizzati ma non convalidati per 3-0 a tavolino pro Reggiomediterranea contro il Città di Acri (prima giornata)