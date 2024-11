L'attaccante dei crotonesi ha messo a segno il 2-1 che è servito per battere l'Acri. Nell'ottava giornata a secco Alfredo Trombino, mentre Larosa (Locri) realizza una doppietta e si porta a quota 4 gol

Sono stati 18 i gol messi a segno nell'ottava giornata del campionato di Eccellenza, 6 le reti delle squadre che giocavano in casa e 12 da quelle in trasferta. Una doppietta, quella di Larosa del Locri, nel 5-0 in casa della Reggiomediterranea e 3 i calci di rigore trasformati.

Resta a secco il capocannoniere del campionato Alfredo Trombino, la Morrone non va infatti oltre lo 0-0 casalingo contro il Soriano, mentre arriva la prima vittoria nel torneo dell'Isola Capo Rizzuto: contro l'Acri a segno Milone e Francesco Covelli, quest'ultimo sale a 2 gol in campionato.

La classifica marcatori

11 reti: Trombino (Morrone, 1)

6 reti: Franco (Cotronei Caccuri, 2),

5 reti: Prete (Morrone), Lancioni (Reggiomediterranea),

4 reti: Zampaglione (Boca N.Melito, 2, Carella, Larosa 2 rig. (Locri), Padin (Reggiomediterranea), Nesticò 2 rig. (Sersale), Vita (Stilomonasterace)

3 reti: Espanet (Bovalinese), Cataldi (Cotronei Caccuri), Infusino (Gallico Catona), Manzano 1 rig. (Gioiosa Jonica), Angotti (Paolana), Mercuri (Scalea),

2 reti: Crispino 1 rig. (Acri), Bianchini (Boca Nuova Melito), Verteramo (Bovalinese), Piperissa (Cotronei Caccuri), Sabatino (Gallico Catona), Covelli (Isola Capo Rizzuto), Dodaro, Martinez (Locri), Barbieri (Morrone), Curcio, Vitale (Paolana), Gonzalez, Semenzin (Reggiomediterranea), Cristaudo, Dezai 1 rig., Silvano 1 rig. (Sersa le), Pesce (Soriano), Mateucci (Stilomonasterace)

1 rete: Bertini, Mazzei, Petrone (Acri), Campolo, Giorgiò (Boca Nuova Melito), Manganaro (Bovalinese), Arabia, Barillari, Basile, Guerrini, Ierardi 1 rig. (Cotronei Caccuri), Calarco, Lancia 1 rig. (Gallico Catona), Albanese, Mammoliti, Panetta 1 rig., Raso (Gioiosa Jonica), Milone (Isola Capo Rizzuto), Cama, Catania, Leto, Paviglianiti, Romeo (Locri), Bilotta, Cardamone, Nicoletti, Raimondo (Morrone), Caruso, Denisi (Paolana), Ramacciotti, Sarica (Reggiomediterranea), Criniti, Khanfri, Liviera, Malerba, Minici (Roccella), Bruzzese, Caruso, Imperatrice (Scalea), Comito, Grandinetti, Pascuzzi (Sersale), Alessio Macrì, Chiarello (Soriano), Gliozzi, Nesci 1 rig., Scrivo, Tozzo (Stilomonasterace)

Autoreti

Frijio (Isola Capo Rizzuto) pro Sersale

Basile (Cotronei Caccuri) pro Soriano