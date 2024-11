Al primo posto c'è sempre Alfredo Trombino della Morrone a segno anche nell'undicesima giornata del campionato, 14 reti in totale per l'attaccante dei granata

Sono state 20 le reti messe a segno nell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, una media gol di 2,5 a partita, mentre il contatore totale nelle 88 partite finora disputate si porta a quota 2,55 reti a gara. Il numero complessivo dei gol realizzati dopo undici turni si attesta a 255, di cui 121 segnati dalle squadre di casa e 104 da quelle in trasferta. Sono stati 23 i calci di rigore trasformati mentre 4 gli autogol.

A guidare la graduatoria dei bomber del torneo c'è sempre l'attaccante della Morrone Alfredo Trombino, in gol anche nel match vinto dai suoi per 4-1 contro il Cotronei Caccuri, nel poker della squadra allenata da Paolo Infusino, oltre alla rete di Salerno, da segnalare anche una doppietta di Nicoletti (4 gol in campionato). Doppiette anche per Le Piane dell'Acri, nel 3-0 dei rossoneri contro lo Scalea, e Cannitello del Soriano, nel 3-0 dei vibonesi contro il Boca Nuova Melito allenato da Pippo Laface.

La classifica dei marcatori

14 reti: Trombino (Morrone, 1)

9 reti: Padin (Reggiomediterranea, 2)

7 reti: Franco (Cotronei Caccuri, 2), Prete (Morrone, 1)

6 reti: Carella, Larosa 4 rig. (Locri),

5 reti: Crispino 2 rig. (Acri), Zampaglione (Boca N.Melito, 2), Cataldi (Cotronei Caccuri), Angotti (Paolana, 1), Lancioni (Reggiomediterranea),

4 reti: Espanet (Bovalinese, 1), Infusino (Gallico Catona), Nicoletti (Morrone), Nesticò 2 rig. (Sersale), Cannitello 1 rig. (Soriano), Vita (Stilomonasterace)

3 reti: Le Piane 1 rig. (Acri), Manzano 1 rig. (Gioiosa Jonica), Covelli (Isola Capo Rizzuto), Gonzalez 1 rig. (Reggiomediterranea), Mercuri (Scalea), Mercatante, Pesce (Soriano), Mateucci (Stilomonasterace)

2 reti: Bianchini (Boca Nuova Melito), Verteramo (Bovalinese), Piperissa (Cotronei Caccuri), Lancia 1 rig., Sabatino (Gallico Catona), Panetta 2 rig., Raso (Gioiosa Jonica), Catania, Dodaro, Martinez, Paviglianiti (Locri), Curcio, Vitale (Paolana), Semenzin (Reggiomediterranea), Caruso (Scalea), Cristaudo, Dezai 1 rig., Pascuzzi, Silvano 1 rig. (Sersale),

1 rete: Bertini, Mazzei, Petrone, Santamaria, Sposato (Acri), Campolo, Giorgiò (Boca Nuova Melito), Logozzo, Manganaro (Bovalinese), Arabia, Barillari, Basile, Guerrini, Ierardi 1 rig. (Cotronei Caccuri), Bonadio, Calarco (Gallico Catona), Albanese, Mammoliti, Marulla (Gioiosa Jonica), Belfiore, Milone, Percopo (Isola Capo Rizzuto), Cama, Leto, Romeo, Zarich (Locri), Barbieri M., Barbieri N., Bilotta, Cardamone, Raimondo, Salerno (Morrone), Caruso, Denisi (Paolana), Franzò, Ramacciotti, Sarica, Verduci (Reggiomediterranea), Artuso, Criniti, Khanfri, Liviera, Malerba, Minici (Roccella), Bruzzese, Gambino, Ferrara, Imperatrice, Ondo (Scalea), Andrada, Comito, Grandinetti (Sersale), Alessio Macrì, Chiarello, Greco, Polimeni (Soriano), Gliozzi, Nesci 1 rig., Papaleo G., Scrivo, Tozzo (Stilomonasterace)

Autoreti

Filippo (Paolana) pro Morrone

Giorgi (Bovalinese) pro Paolana

Frijio (Isola Capo Rizzuto) pro Sersale

Basile (Cotronei Caccuri) pro Soriano