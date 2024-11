I due attaccanti, in forza al Soriano e alla Vigor Lamezia guidano la graduatoria dei migliori bomber del massimo campionato regionale dopo sei giornate

Nello scorso fine settimana in Eccellenza si è giocata la sesta giornata. Un turno che ha visto realizzare 16 gol (6 dalle squadre di casa, 10 da quelle in trasferta). Dall'inizio del campionato sono state siglate 103 reti, 14 delle quali arrivate dagli undici metri. La media gol totale, in 48 gare, si attesta a 2,145 gol a partita. Il migliore attacco del torneo dopo 6 giornate è del Soriano a quota 12 gol, i peggiori invece sono quelli di Bocale, Brancaleone, Isola CR, Morrone, Stilomonasterace e Gioiosa Jonica, tutte e sei le squadre hanno messo a segno appena 4 reti.

La migliore difesa è del Sambiase: i giallorossi hanno subito finora un solo gol. La porta più perforata è invece quella della Paolana, con 14 gol al passivo. Nella classifica dei bomber continua la corsa al vertice di Simone Fioretti: l'attaccante del Soriano sale a quota 8 centri dopo il gol realizzato nel 2-0 dei vibonesi in casa della ReggioRavagnese.

La classifica dei marcatori

8 reti: Fioretti (Soriano, 3 rig)

6 reti: Catania (Vigor Lamezia)

3 reti: Tossi (Bocale), Maesano 1 rig. (Isola Capo Rizzuto), Lavecchia (Palmese), Petrone 1 rig. (Praiatortora), Mateucci 3 rig. (Stilomonasterace)

2 reti: Galletta G. (Brancaleone), Condemi 2 rig., Tapparello (Cittanova), Quintero (Gioiosa Jonica), Di Paola (Isola Capo Rizzuto), Bilotta, Nicoletti (Morrone), Lopez (Paolana), Puoli (PraiaTortora), Beceiro (ReggioRavagnese), Mazzotta 2 rig., Mosciaro (Rende), Bertucci (Scalea), Abayan 2 rig., Frasson, Iania, Monteiro (Sambiase), Foderaro 1 rig. (Vigor Lamezia)

1 rete: Isabella (Bocale), Carbone, Montero (Brancaleone), Giofrè, Scarcella, Ricciardi, Zarich (Cittanova), Cecere, Panetta (Gioiosa Jonica), Deza, Novo (Palmese), Buttera, Politano, Santangelo (Paolana), Garcia (PraiaTortora), Cappelletti, Lavilla (ReggioRavagnese), Bouvet, Costanzo, Riconosciuto, Zicarelli (Rende), Alves, Colombatti, Crucitti, (Sambiase), Barbarossa, Bertucci, Fokà, Osso, Panassidi (Scalea), Acosta, Alvarez, Giorgetti (Soriano), Papaleo R. (Stilomonasterace), Bernardi, Calomino, Curcio 1 rig. (Vigor Lamezia)

Autogol: Pansera (Morrone, pro ReggioRavagnese)